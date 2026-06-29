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Салат за 7 минут: простой рецепт, который выручает, когда нет времени готовить
Иногда лучшие рецепты — это те, для которых не нужно часами стоять у плиты. Именно таким вариантом является салат с курицей и овощами.
В современном ритме жизни мы всё чаще ищем рецепты, сочетающие в себе быстроту приготовления, полезность и приятный вкус, а об этом рецепте рассказали на странице mil_alexx_pp.
Хрустящие овощи, нежное куриное филе, сладкая кукуруза и пикантная заправка из зернистой горчицы создают сбалансированное блюдо, которое дарит ощущение сытости без тяжести.
Ингредиенты
- огурец
- 200 г
- варёное куриное филе
- 200 г
- сладкий перец
- 200 г
- кукуруза
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л.
- зернистая горчица
- 2 ч. л.
- соль
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- перец
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Приготовление
Огурцы и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой.
Вареное куриное филе разберите руками на волокна.
Добавьте кукурузу и переложите все ингредиенты в большую миску.
Для заправки смешайте майонез с зернистой горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.
Полученной смесью заправьте салат и тщательно перемешайте.
Главное преимущество этого рецепта — его универсальность. Он может стать быстрым перекусом в середине рабочего дня или лёгким ужином в конце насыщенного дня.