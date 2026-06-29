ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Салат за 7 минут: простой рецепт, который выручает, когда нет времени готовить

Иногда лучшие рецепты — это те, для которых не нужно часами стоять у плиты. Именно таким вариантом является салат с курицей и овощами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
7 минут
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Комментарии
Салат за 7 минут tiktok.com/@mil_alexx_pp

Салат за 7 минут tiktok.com/@mil_alexx_pp

В современном ритме жизни мы всё чаще ищем рецепты, сочетающие в себе быстроту приготовления, полезность и приятный вкус, а об этом рецепте рассказали на странице mil_alexx_pp.

Хрустящие овощи, нежное куриное филе, сладкая кукуруза и пикантная заправка из зернистой горчицы создают сбалансированное блюдо, которое дарит ощущение сытости без тяжести.

Ингредиенты

огурец
200 г
варёное куриное филе
200 г
сладкий перец
200 г
кукуруза
200 г
майонез
2 ст. л.
зернистая горчица
2 ч. л.
соль
перец

Приготовление

  1. Огурцы и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой.

  2. Вареное куриное филе разберите руками на волокна.

  3. Добавьте кукурузу и переложите все ингредиенты в большую миску.

  4. Для заправки смешайте майонез с зернистой горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.

  5. Полученной смесью заправьте салат и тщательно перемешайте.

Главное преимущество этого рецепта — его универсальность. Он может стать быстрым перекусом в середине рабочего дня или лёгким ужином в конце насыщенного дня.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie