Салат за 7 минут: простой рецепт, который выручает, когда нет времени готовить

Салат за 7 минут tiktok.com/@mil_alexx_pp

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В современном ритме жизни мы всё чаще ищем рецепты, сочетающие в себе быстроту приготовления, полезность и приятный вкус, а об этом рецепте рассказали на странице mil_alexx_pp.

Хрустящие овощи, нежное куриное филе, сладкая кукуруза и пикантная заправка из зернистой горчицы создают сбалансированное блюдо, которое дарит ощущение сытости без тяжести.

Ингредиенты огурец 200 г варёное куриное филе 200 г сладкий перец 200 г кукуруза 200 г майонез 2 ст. л. зернистая горчица 2 ч. л. соль перец

Приготовление

Огурцы и сладкий перец нарежьте тонкой соломкой. Вареное куриное филе разберите руками на волокна. Добавьте кукурузу и переложите все ингредиенты в большую миску. Для заправки смешайте майонез с зернистой горчицей, добавьте соль и перец по вкусу. Полученной смесью заправьте салат и тщательно перемешайте.

Главное преимущество этого рецепта — его универсальность. Он может стать быстрым перекусом в середине рабочего дня или лёгким ужином в конце насыщенного дня.

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