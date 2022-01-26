Салат "Зимний": рецепт вкусного и полезного блюда

Зимние салаты отличаются от летних меньшим содержанием свежих овощей, но это не значит, что они менее полезны.

Приготовьте салат по предлагаемому нами рецепту, и вы поймете, что вам гарантирован практически полный набор витаминов и микроэлементов, а также полезной во всех отношениях клетчатки.

Салат "Зимний" похож на винегрет, но отсутствие картофеля делает его гораздо менее калорийным. Свежий, сочный и хрустящий салат станет прекрасным дополнением к мясным блюдам или отварному картофелю. Готовится салат легко и быстро. Если же вы отварите свеклу заранее, то на весь процесс у вас уйдет буквально 5 минут.

Ингредиенты:

100 г квашеной капусты

4 маринованных огурца

2 свеклы

1 луковица

1 зубок чеснока

5 веточек укропа или петрушки

4 столовые ложки растительного масла

1/3 чайной ложки черного молотого перца

Приготовление

Свеклу вымыть, отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками.

Маринованные огурцы нарезать брусочками, лук – полукольцами, чеснок и зелень измельчить.

Подготовленные продукты соединить, добавить отжатую квашеную капусту, поперчить, заправить растительным маслом и аккуратно перемешать.

На заметку

Салат обретет новый оттенок, если свеклу не отваривать, а запечь или использовать маринованную.

Особенно органичным станет вкус салата при добавлении нерафинированного растительного масла, которое придаст блюду особый аромат.

Если луковица очень острая, ошпарьте ее кипятком или слегка замаринуйте.

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