Самый простой рецепт рождественского печенья

Чтобы приготовить печенье из коричневого сахара по рецепту шеф-кондитера Эрин Макдауэлл, вам понадобится всего 25 минут.

Коричневый сахар делает тесто для печенья очень легким для раскатывания и очень гладким. Он также очень хорошо держит форму, а значит, вы можете вырезать из него любые фигурки.

Ингредиенты

сливочное масло - 220 г

темно-коричневый сахар - 100 г

яйцо - 1шт. (комнатной температуры)

ванильный экстракт - 1 чайная ложка

мука - 330 г

морская соль - 1 чайная ложка

разрыхлитель - половина чайной ложки

вареное сгущенное молоко - 300 г

кокосовая стружка или толченые орехи для посыпки

Приготовление

Насадкой-лопаткой взбейте сливочное масло и коричневый сахар на средне-низкой скорости до получения однородной массы, около 3 минут.

Добавьте яйцо и ваниль и перемешайте на средней скорости. Добавьте муку, соль и разрыхлитель и перемешивайте на низкой скорости около 1 минуты.

Раскатайте тесто толщиной в 2-3 см и плотно заверните в пищевую пленку. Охлаждайте в течение 30 минут.

На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто очень тонко. С помощью формочки для печенья вырежьте печенье, затем переложите печенье на застеленные пергаментом противни. Охладите его, пока вы разогреваете духовку до 180 градусов.

Выпекайте, пока печенье слегка не потемнеет по краям от 8 до 10 минут. Полностью остудите на противнях.

Выложите около 2 чайных ложек сгущенки поверх каждого печенья и равномерно распределите. Украсьте посыпкой.

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