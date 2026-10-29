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Самый сексуальный мужчина мира Ноа Уайли рассказал, как приготовить его любимый завтрак: простой рецепт
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Питт» Ноа Уайли рассказал о рецепте завтрака, который он готовит для своих детей. Всего несколько ингредиентов, немного фантазии и обычные яйца с тостом превращаются в уютную семейную утреннюю традицию.
Казалось бы, от самого сексуального мужчины года можно ожидать чего-то более сложного, чем яичница с хлебом. Изысканных завтраков, авторских соусов или хотя бы эффектной подачи, достойной ресторанного меню. Однако Ноа Уайли специально для People доказывает, что настоящий шарм нередко кроется в простых вещах.
История этого блюда оказалась не менее трогательной, чем сам завтрак, ведь когда-то его готовил отец Ноа, а теперь актер готовит его своим детям.
Ингредиенты
- хлеб
- 1 ломтик
- яйца
- 1 шт.
- сливочное масло или растительное масло
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- соль
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- чёрный перец
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Приготовление
Возьмите ломтик хлеба и вырежьте в центре круглое отверстие с помощью стакана или формочки.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или растительного масла.
Положите хлеб и разбейте яйцо в отверстие посередине.
Жарьте на умеренном огне, пока белок не схватится, а хлеб не станет золотистым.
По желанию осторожно переверните ломтик, чтобы яйцо прожарилось с обеих сторон.
Посолите, поперчите и подавайте горячим.
Совет
Если вы любите жидкий желток, следите за тем, чтобы он остался мягким, а белок хорошо прожарился. Чтобы завтрак был более сытным, добавьте кусочек сыра или подайте яйцо с овощами.
Сам Ноа признается, что обычно подает яйца с фруктами и другими гарнирами. И это отличная идея для тех, кто хочет разнообразить утреннее блюдо.