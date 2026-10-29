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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Самый сексуальный мужчина мира Ноа Уайли рассказал, как приготовить его любимый завтрак: простой рецепт

Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Питт» Ноа Уайли рассказал о рецепте завтрака, который он готовит для своих детей. Всего несколько ингредиентов, немного фантазии и обычные яйца с тостом превращаются в уютную семейную утреннюю традицию.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
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яйца с тостом

яйца с тостом / © Associated Press

Казалось бы, от самого сексуального мужчины года можно ожидать чего-то более сложного, чем яичница с хлебом. Изысканных завтраков, авторских соусов или хотя бы эффектной подачи, достойной ресторанного меню. Однако Ноа Уайли специально для People доказывает, что настоящий шарм нередко кроется в простых вещах.

Ноа Уайли / © Associated Press

Ноа Уайли / © Associated Press

История этого блюда оказалась не менее трогательной, чем сам завтрак, ведь когда-то его готовил отец Ноа, а теперь актер готовит его своим детям.

Ингредиенты

хлеб
1 ломтик
яйца
1 шт.
сливочное масло или растительное масло
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. Возьмите ломтик хлеба и вырежьте в центре круглое отверстие с помощью стакана или формочки.

  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или растительного масла.

  3. Положите хлеб и разбейте яйцо в отверстие посередине.

  4. Жарьте на умеренном огне, пока белок не схватится, а хлеб не станет золотистым.
    По желанию осторожно переверните ломтик, чтобы яйцо прожарилось с обеих сторон.

  5. Посолите, поперчите и подавайте горячим.

Совет

Если вы любите жидкий желток, следите за тем, чтобы он остался мягким, а белок хорошо прожарился. Чтобы завтрак был более сытным, добавьте кусочек сыра или подайте яйцо с овощами.

Сам Ноа признается, что обычно подает яйца с фруктами и другими гарнирами. И это отличная идея для тех, кто хочет разнообразить утреннее блюдо.

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