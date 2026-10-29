Самый сексуальный мужчина мира Ноа Уайли рассказал, как приготовить его любимый завтрак: простой рецепт

яйца с тостом / © Associated Press

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Казалось бы, от самого сексуального мужчины года можно ожидать чего-то более сложного, чем яичница с хлебом. Изысканных завтраков, авторских соусов или хотя бы эффектной подачи, достойной ресторанного меню. Однако Ноа Уайли специально для People доказывает, что настоящий шарм нередко кроется в простых вещах.

Ноа Уайли / © Associated Press

История этого блюда оказалась не менее трогательной, чем сам завтрак, ведь когда-то его готовил отец Ноа, а теперь актер готовит его своим детям.

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Ингредиенты хлеб 1 ломтик яйца 1 шт. сливочное масло или растительное масло соль чёрный перец

Приготовление

Возьмите ломтик хлеба и вырежьте в центре круглое отверстие с помощью стакана или формочки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или растительного масла. Положите хлеб и разбейте яйцо в отверстие посередине. Жарьте на умеренном огне, пока белок не схватится, а хлеб не станет золотистым.

По желанию осторожно переверните ломтик, чтобы яйцо прожарилось с обеих сторон. Посолите, поперчите и подавайте горячим.

Совет

Если вы любите жидкий желток, следите за тем, чтобы он остался мягким, а белок хорошо прожарился. Чтобы завтрак был более сытным, добавьте кусочек сыра или подайте яйцо с овощами.

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Сам Ноа признается, что обычно подает яйца с фруктами и другими гарнирами. И это отличная идея для тех, кто хочет разнообразить утреннее блюдо.

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