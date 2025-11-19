- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 2 мин
Сардельки в кляре: рецепт простой закуски
В мире, где гастротренды меняются быстрее, чем погода за окном, иногда так хочется вернуться к чему-то простому и безусловно вкусному. Такому, что пахнет детством и домашней кухней.
Именно таким блюдом стали сардельки в кляре — хит, который снова зажигает соцсети и доказывает, что не обязательно часами стоять у плиты, чтобы порадовать себя и близких. На странице petrocook поделились рецептом, который легко впишется в современный ритм жизни: минимум ингредиентов, максимум удовольствия.
Тренд на «домашность» в кулинарии — это часть глобального движения к простоте и эмоциональной заботе о себе. Психологи называют это «comfort cooking», когда еда не только сытная, но и поддерживает эмоционально. Сардельки в кляре идеально попадают в эту волну, ведь это знакомый вкус, приятная текстура, хрустящая корочка и аромат.
Ингредиенты
- сардельки
- 5 шт.
- яйца
- 2 шт.
- соль
-
- перец
-
- майонез
- 3 ст. л.
- молоко
- 50 мл
- мука
- 150-200 г
- масло
-
Приготовление
В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем.
Добавьте майонез, молоко и муку, перемешайте до консистенции густой сметаны.
Сардельки очистите и разрежьте на 3 части, так их удобнее обжаривать и подавать.
На сковородке разогрейте немного растительного масла.
Каждый кусочек сардельки хорошо оберните в кляр.
Жарьте до равномерной золотистой корочки с обеих сторон.
Выложите готовые кусочки на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.
Подавайте горячими, так они самые вкусные.
Подача
Добавьте пикантный соус, например чесночный, сырный или томатный.
Порежьте свежие овощи — это придаст баланс.
Подавайте в форме мини-корндогов на шпажках.
Быстро вы приготовите блюдо, которое идеально сочетает ностальгию с современной кулинарной эстетикой. Сардельки в кляре — маленькая гастрономическая радость, которую легко позволить себе в любое время, быстро, бюджетно и вкусно.