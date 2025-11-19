Сардельки в кляре: рецепт простой закуски

Сардельки в кляре tiktok.com_petrocook

Реклама

Именно таким блюдом стали сардельки в кляре — хит, который снова зажигает соцсети и доказывает, что не обязательно часами стоять у плиты, чтобы порадовать себя и близких. На странице petrocook поделились рецептом, который легко впишется в современный ритм жизни: минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Тренд на «домашность» в кулинарии — это часть глобального движения к простоте и эмоциональной заботе о себе. Психологи называют это «comfort cooking», когда еда не только сытная, но и поддерживает эмоционально. Сардельки в кляре идеально попадают в эту волну, ведь это знакомый вкус, приятная текстура, хрустящая корочка и аромат.

Ингредиенты сардельки 5 шт. яйца 2 шт. соль перец майонез 3 ст. л. молоко 50 мл мука 150-200 г масло

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте майонез, молоко и муку, перемешайте до консистенции густой сметаны. Сардельки очистите и разрежьте на 3 части, так их удобнее обжаривать и подавать. На сковородке разогрейте немного растительного масла. Каждый кусочек сардельки хорошо оберните в кляр. Жарьте до равномерной золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые кусочки на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир. Подавайте горячими, так они самые вкусные.

Подача

Добавьте пикантный соус, например чесночный, сырный или томатный.

Порежьте свежие овощи — это придаст баланс.

Подавайте в форме мини-корндогов на шпажках.

Быстро вы приготовите блюдо, которое идеально сочетает ностальгию с современной кулинарной эстетикой. Сардельки в кляре — маленькая гастрономическая радость, которую легко позволить себе в любое время, быстро, бюджетно и вкусно.