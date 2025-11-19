ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

Сардельки в кляре: рецепт простой закуски

В мире, где гастротренды меняются быстрее, чем погода за окном, иногда так хочется вернуться к чему-то простому и безусловно вкусному. Такому, что пахнет детством и домашней кухней.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Сардельки в кляре tiktok.com_petrocook

Сардельки в кляре tiktok.com_petrocook

Именно таким блюдом стали сардельки в кляре — хит, который снова зажигает соцсети и доказывает, что не обязательно часами стоять у плиты, чтобы порадовать себя и близких. На странице petrocook поделились рецептом, который легко впишется в современный ритм жизни: минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Тренд на «домашность» в кулинарии — это часть глобального движения к простоте и эмоциональной заботе о себе. Психологи называют это «comfort cooking», когда еда не только сытная, но и поддерживает эмоционально. Сардельки в кляре идеально попадают в эту волну, ведь это знакомый вкус, приятная текстура, хрустящая корочка и аромат.

Ингредиенты

сардельки
5 шт.
яйца
2 шт.
соль
перец
майонез
3 ст. л.
молоко
50 мл
мука
150-200 г
масло

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем.

  2. Добавьте майонез, молоко и муку, перемешайте до консистенции густой сметаны.

  3. Сардельки очистите и разрежьте на 3 части, так их удобнее обжаривать и подавать.

  4. На сковородке разогрейте немного растительного масла.

  5. Каждый кусочек сардельки хорошо оберните в кляр.

  6. Жарьте до равномерной золотистой корочки с обеих сторон.

  7. Выложите готовые кусочки на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

  8. Подавайте горячими, так они самые вкусные.

Подача

  • Добавьте пикантный соус, например чесночный, сырный или томатный.

  • Порежьте свежие овощи — это придаст баланс.

  • Подавайте в форме мини-корндогов на шпажках.

Быстро вы приготовите блюдо, которое идеально сочетает ностальгию с современной кулинарной эстетикой. Сардельки в кляре — маленькая гастрономическая радость, которую легко позволить себе в любое время, быстро, бюджетно и вкусно.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie