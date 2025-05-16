- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Сардины в лимонной заправке: рецепт вкусной закуски
Легкий, пикантный и вкусный рецепт, который перевернет ваше представление о сардинах.
Эта закуска — настоящий подарок для тех, кто ценит вкус свежих морепродуктов, острые нотки и скорость в приготовлении. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно то, что нужно для обеда или легкого ужина с бокалом прохладного вина. Блюдо отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса. А еще ее можно взять с собой на пикник — сардины отлично сохраняют вкус после маринования. Как все приготовить рассказали на странице The Social Food.
Ингредиенты
- Филе свежей сардины
- 10шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Острое оливковое масло с чили
- 100 мл
- Чеснок
- 1 зубчик
- Свежая петрушка
- ½ пучка
- Соль
-
- Молотый черный перец
-
Приготовление
Если вы купили целую рыбу, ее нужно очистить: удалить голову, внутренности и позвоночник. Оставьте филе с кожей или без — по вашему вкусу.
В глубокой миске смешайте нарезанный лимон, чеснок, петрушку и растительное масло. Добавьте немного соли и перца — лучше начать с щепотки и регулировать вкус.
Осторожно выложите филе сардин в маринад, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Накройте пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на 30-60 минут.
Сардины вкусны как охлажденные, так и комнатные температуры. Подавайте с подсушенным хлебом или багетом, салатом с рукколой, каперсами или даже на хрустящем тосте как антипасто.
Советы:
Если не любите слишком острое — смешайте острое масло с классическим оливковым в пропорции 1:1.
Замените лимон на лайм для более яркого, тропического вкуса.
Чеснок можно предварительно обжарить, чтобы придать более нежный аромат.
С чем подать
Напиток: белое легкое вино, просекко или домашний лимонад.
Гарнир: салат из молодого картофеля, помидоры черри, фасоль или кускус.
Закуска: оливки, вяленые томаты, маринованные артишоки — создайте атмосферу средиземноморского аперитива.
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит полезную, быструю и стильную кухню.