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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
137
Время на прочтение
2 мин

Сардины в лимонной заправке: рецепт вкусной закуски

Легкий, пикантный и вкусный рецепт, который перевернет ваше представление о сардинах.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
Сардины в лимонной заправке: рецепт вкусной закуски

Сардины в лимонной заправке: рецепт вкусной закуски / © Credits

Эта закуска — настоящий подарок для тех, кто ценит вкус свежих морепродуктов, острые нотки и скорость в приготовлении. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно то, что нужно для обеда или легкого ужина с бокалом прохладного вина. Блюдо отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса. А еще ее можно взять с собой на пикник — сардины отлично сохраняют вкус после маринования. Как все приготовить рассказали на странице The Social Food.

Ингредиенты

Филе свежей сардины
10шт.
Лимон
1 шт.
Острое оливковое масло с чили
100 мл
Чеснок
1 зубчик
Свежая петрушка
½ пучка
Соль
Молотый черный перец

Приготовление

  1. Если вы купили целую рыбу, ее нужно очистить: удалить голову, внутренности и позвоночник. Оставьте филе с кожей или без — по вашему вкусу.

  2. В глубокой миске смешайте нарезанный лимон, чеснок, петрушку и растительное масло. Добавьте немного соли и перца — лучше начать с щепотки и регулировать вкус.

  3. Осторожно выложите филе сардин в маринад, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Накройте пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на 30-60 минут.

  4. Сардины вкусны как охлажденные, так и комнатные температуры. Подавайте с подсушенным хлебом или багетом, салатом с рукколой, каперсами или даже на хрустящем тосте как антипасто.

Советы:

  • Если не любите слишком острое — смешайте острое масло с классическим оливковым в пропорции 1:1.

  • Замените лимон на лайм для более яркого, тропического вкуса.

  • Чеснок можно предварительно обжарить, чтобы придать более нежный аромат.

С чем подать

  • Напиток: белое легкое вино, просекко или домашний лимонад.

  • Гарнир: салат из молодого картофеля, помидоры черри, фасоль или кускус.

  • Закуска: оливки, вяленые томаты, маринованные артишоки — создайте атмосферу средиземноморского аперитива.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит полезную, быструю и стильную кухню.

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