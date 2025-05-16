Сардины в лимонной заправке: рецепт вкусной закуски / © Credits

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Эта закуска — настоящий подарок для тех, кто ценит вкус свежих морепродуктов, острые нотки и скорость в приготовлении. Минимум ингредиентов, максимум пользы — именно то, что нужно для обеда или легкого ужина с бокалом прохладного вина. Блюдо отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса. А еще ее можно взять с собой на пикник — сардины отлично сохраняют вкус после маринования. Как все приготовить рассказали на странице The Social Food.

Ингредиенты Филе свежей сардины 10шт. Лимон 1 шт. Острое оливковое масло с чили 100 мл Чеснок 1 зубчик Свежая петрушка ½ пучка Соль Молотый черный перец

Приготовление

Если вы купили целую рыбу, ее нужно очистить: удалить голову, внутренности и позвоночник. Оставьте филе с кожей или без — по вашему вкусу. В глубокой миске смешайте нарезанный лимон, чеснок, петрушку и растительное масло. Добавьте немного соли и перца — лучше начать с щепотки и регулировать вкус. Осторожно выложите филе сардин в маринад, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Накройте пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на 30-60 минут. Сардины вкусны как охлажденные, так и комнатные температуры. Подавайте с подсушенным хлебом или багетом, салатом с рукколой, каперсами или даже на хрустящем тосте как антипасто.

Советы:

Если не любите слишком острое — смешайте острое масло с классическим оливковым в пропорции 1:1.

Замените лимон на лайм для более яркого, тропического вкуса.

Чеснок можно предварительно обжарить, чтобы придать более нежный аромат.

С чем подать

Напиток: белое легкое вино, просекко или домашний лимонад.

Гарнир: салат из молодого картофеля, помидоры черри, фасоль или кускус.

Закуска: оливки, вяленые томаты, маринованные артишоки — создайте атмосферу средиземноморского аперитива.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит полезную, быструю и стильную кухню.

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