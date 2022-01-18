Савоярди: рецепт знаменитого печенья

Удлиненной формы печенье, покрытое кристаллами сахара, прекрасно не только само по себе.
Поскольку савоярди имеет пористую структуру, оно очень легко впитывает жидкость и становится очень мягким и нежным при пропитывании сиропами, кремами, ликерами или кофе. Савоярди служит отличной основой для тирамису или трайфлов. Кроме того, его можно использовать в качестве декора для тортов.
По большому счету савоярди – это бисквитное печенье, но, в отличие от обычного бисквита, оно должно быть хорошо подсушено, поэтому получается удивительно хрупким, хрустящим и рассыпчатым.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 75 г муки
- 20 г крахмала
- сахар
- ванилин
Приготовление
Яйца заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры, и отделить белки от желтков.
Желтки взбить с 50 г сахара до увеличения в объеме и получения пышной светлой массы. Затем добавить ванилин, постепенно всыпать просеянную муку и крахмал и вымешать до однородного состояния.
Белки взбивать, постепенно увеличивая скорость, до появления плотной пены, после чего частями добавить 30 г сахара и взбивать до устойчивых пиков.
Взбитые белки аккуратно соединить с желтками, осторожно вымешивая лопаткой движениями снизу вверх.
Готовое тесто поместить в кондитерский мешок и отсадить печенье в виде полосок длиной 8-10 см и шириной 2 см на застеленный пергаментом противень на расстоянии одно от другого. Отсаженные заготовки притрусить сахаром, дать ему слегка впитаться в тесто и притрусить сахаром повторно.
Выпекать около 10 минут при 190°С до золотистого цвета.
Готовое печенье аккуратно снять с пергамента и остудить на решетке.
На заметку
Чтобы белки лучше взбивались, добавьте к ним щепотку соли или лимонной кислоты.
Если тесто получается очень жидким, добавьте немного муки.
За неимением кондитерского мешка воспользуйтесь любым плотным пакетом, срезав один из уголков.
Хранить савоярди следует в плотно закрытой стеклянной банке или жестяной коробке.
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