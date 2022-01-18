Савоярди: рецепт знаменитого печенья

Удлиненной формы печенье, покрытое кристаллами сахара, прекрасно не только само по себе.

Поскольку савоярди имеет пористую структуру, оно очень легко впитывает жидкость и становится очень мягким и нежным при пропитывании сиропами, кремами, ликерами или кофе. Савоярди служит отличной основой для тирамису или трайфлов. Кроме того, его можно использовать в качестве декора для тортов.

По большому счету савоярди – это бисквитное печенье, но, в отличие от обычного бисквита, оно должно быть хорошо подсушено, поэтому получается удивительно хрупким, хрустящим и рассыпчатым.

Ингредиенты:

3 яйца

75 г муки

20 г крахмала

сахар

ванилин

Приготовление

Яйца заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры, и отделить белки от желтков.

Желтки взбить с 50 г сахара до увеличения в объеме и получения пышной светлой массы. Затем добавить ванилин, постепенно всыпать просеянную муку и крахмал и вымешать до однородного состояния.

Белки взбивать, постепенно увеличивая скорость, до появления плотной пены, после чего частями добавить 30 г сахара и взбивать до устойчивых пиков.

Взбитые белки аккуратно соединить с желтками, осторожно вымешивая лопаткой движениями снизу вверх.

Готовое тесто поместить в кондитерский мешок и отсадить печенье в виде полосок длиной 8-10 см и шириной 2 см на застеленный пергаментом противень на расстоянии одно от другого. Отсаженные заготовки притрусить сахаром, дать ему слегка впитаться в тесто и притрусить сахаром повторно.

Выпекать около 10 минут при 190°С до золотистого цвета.

Готовое печенье аккуратно снять с пергамента и остудить на решетке.

На заметку

Чтобы белки лучше взбивались, добавьте к ним щепотку соли или лимонной кислоты.

Если тесто получается очень жидким, добавьте немного муки.

За неимением кондитерского мешка воспользуйтесь любым плотным пакетом, срезав один из уголков.

Хранить савоярди следует в плотно закрытой стеклянной банке или жестяной коробке.

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