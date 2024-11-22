Съедобная ткань: рецепт оригинального декора для десертов

Если вы хотите удивить гостей оригинальным оформлением десертов, съедобная ткань – это тренд, который украсит ваши торты и станет незабываемым акцентом любого праздничного стола.
На странице bakery_bylili поделились простым рецептом, благодаря которому создание этого декора станет доступным даже в домашних условиях.
Что такое съедобная ткань
Съедобная ткань – особый декор, имитирующий текстуру настоящей ткани, но созданный из продуктов, которые можно потреблять. Она выглядит изящно и придает десертам элегантность и креативность. Главный секрет состоит в сочетании желатина и жидкого глицерина, которые вместе создают гибкий, но крепкий материал.
Ингредиенты
- Желатин
- 30 г
- Вода
- 60 г
- Белый шоколад
- 60 г
- Жидкий глицерин
- 7 г
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте желатин с водой. Оставьте на 15 минут, чтобы желатин набух.
- Белый шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Главное, не перегрейте его, чтобы он не изменил консистенцию.
- Добавьте к шоколаду растопленный желатин и аккуратно перемешайте, чтоб масса была однородной. Затем введите жидкий глицерин и снова перемешайте. При необходимости немного подогрейте массу, если она начала застывать.
- Вылейте готовую массу на пищевую пленку. С помощью шпателя быстро разровняйте ее в тонкий слой. Помните, что масса застывает очень быстро, потому работать нужно оперативно.
- Оставьте массу на 10 минут для предварительного застывания.
- Когда поверхность застыла, нанесите на нее сухой плотный кандурин, чтобы придать ткани блеск и эффект роскошной фактуры.
- Придание формы – самый интересный этап. Вы можете создавать из съедобной ткани банты, складки или другие элементы декора. На следующий день масса полностью застынет и сможет держать форму самостоятельно.
Советы:
- Используйте качественный белый шоколад с высоким содержанием какао-масла. Это обеспечит упругость массы.
- Для придания цвета можно использовать пищевые красители, но выбирайте те, которые хорошо сочетаются с шоколадом.
- Работайте с массой в прохладном помещении во избежание ее чрезмерного размягчения.
Съедобная ткань может стать центральным элементом декора вашего торта или изящным акцентом в виде бантов, занавесей или цветов. Она отлично подходит для праздничных десертов: свадебных тортов, юбилейных пирожных или даже домашних сладостей, которым вы хотите придать профессиональный вид.
@bakery_bylili Съедобная ткань Желатин — 30 г Вода — 60 г Белый шоколад — 60 г Жидкий глицерин — 7 г Желатин заказать водой и оставить на 15 минут. После растопить шоколад и добавить в него растопленный желатин с водой, хорошо перемешать и добавить глицерин, перемешать и при необходимости растопить массу. Выливаем на пленку и быстро разравниваем с помощью шпателя, масса очень быстро застывает. Оставляем на 10 минут. После наносим сухой плотный кандурин. Формируем декор, который Вам нужен. На следующий день декор подсыхает и может самостоятельно держаться. Наслаждайтесь #cake #трендовый торт #кондитерсша #тортрецепт #cakedesign #cakerecipe ♬ Pieces of Memory — Carlos Carty
Съедобная ткань — настоящее искусство, которое легко овладеть дома. Она открывает множество возможностей для творчества и позволяет воплощать самые смелые идеи в декоре.
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