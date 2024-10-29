Съедобные свечи из сливочного масла: рецепт интересной намазки

Если вы ищете способ удивить гостей или добавить необычный элемент к праздничному столу, свечи из сливочного масла – именно то, что вам нужно.

Необычная подача делает их идеальным декором для ужина, их вкус понравится ценителям натурального сливочного масла. На странице karla__rezende рассказали, как приготовить эту креативную закуску всего за несколько минут.

Ингредиенты Сливочное масло Свежие травы Соль

Приготовление:

Растопите сливочное масло. Это можно сделать в микроволновке или на медленном огне на плите. Важно, чтобы масло было полностью жидким, ведь это облегчит его распределение по форме. Добавьте соль и измельченную зелень. Влейте масло в силиконовую форму или другую форму с антипригарным покрытием. Разместите нить (гнет) с помощью палочек, чтобы она находилась по центру формы. Это придаст свечам натуральный вид. Обязательно оставьте кончик над поверхностью, чтобы имитировать фитиль свечи. Поместите форму с маслом в холодильник и оставьте на 2 часа, пока масло полностью не застынет. Когда масло застынет, осторожно извлеките свечи из формы.

Советы:

Во время подачи, зажгите фитиль, чтобы масло начало плавиться, подайте гренки или крекеры, на которые бы его можно было намазывать.

Рядом со свечами можно разложить мисочки с мелко нарезанным зеленым луком, сыром, мясом или измельченными орехами.

Если вы хотите более яркого вкуса, можно добавить в масло небольшое количество перца, сушеного базилика или молотого чеснока. Это придаст свечам особую пикантность.

Съедобные свечи из сливочного масла – это не просто вкусная закуска, но и оригинальная подача, которая удивит ваших гостей.

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