Секрет приготовления сырной паски
Чтобы творожная паска получилась воздушной, творог покупайте качественный, жирный и обязательно перетрите его через сито или пробейте погружным блендером.
Творожная паска получается нежной, сладкой, с насыщенным ароматом ванили и цитруса. Украсьте растопленным шоколадом, цукатами, фруктами или обсыпьте кокосовой стружкой или сахарной пудрой.
Ингредиенты
- творог
- 500 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 150 г
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- сливочное масло
- 80 г
- манная крупа
- 1 ст. л.
- изюм
- 100 г
- цедра лимона
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
В миску всыпьте манную крупу, добавьте сметану, мягкое сливочное масло, взбейте венчиком и оставьте на 20 минут.
Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.
Яйца соедините с сахаром, и взбейте миксером до пышной массы.
Творог пробейте погружным блендером или перетрите через сито.
В миску с манной крупой, сметаной и сливочным маслом, выложите взбитые яйца, творог, изюм, цедру лимона, ванильный сахар, соль и перемешайте лопаткой.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут до золотистого цвета. Охлажденную творожную паску освободите от формы, украсьте и подайте к столу.
Советы:
Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Творожную пасху можно приготовить заранее.