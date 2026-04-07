ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Секрет приготовления сырной паски

Чтобы творожная паска получилась воздушной, творог покупайте качественный, жирный и обязательно перетрите его через сито или пробейте погружным блендером.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Сирна паска

Сирна паска / © Credits

Творожная паска получается нежной, сладкой, с насыщенным ароматом ванили и цитруса. Украсьте растопленным шоколадом, цукатами, фруктами или обсыпьте кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

Ингредиенты

творог
500 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
150 г
сметана 20%
3 ст. л.
сливочное масло
80 г
манная крупа
1 ст. л.
изюм
100 г
цедра лимона
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка

  1. В миску всыпьте манную крупу, добавьте сметану, мягкое сливочное масло, взбейте венчиком и оставьте на 20 минут.

  2. Изюм промойте, залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Яйца соедините с сахаром, и взбейте миксером до пышной массы.

  4. Творог пробейте погружным блендером или перетрите через сито.

  5. В миску с манной крупой, сметаной и сливочным маслом, выложите взбитые яйца, творог, изюм, цедру лимона, ванильный сахар, соль и перемешайте лопаткой.

  6. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут до золотистого цвета. Охлажденную творожную паску освободите от формы, украсьте и подайте к столу.

Советы:

  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

  • Творожную пасху можно приготовить заранее.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie