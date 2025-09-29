ТСН в социальных сетях

"Секретный напиток" королевы Елизаветы: рецепт любимого лимонного рефрешера королевской семьи

Многие знают, что королева Елизавета II обожала классический английский чай Earl Grey и конфеты Bendicks Bittermints. Но существовал еще один напиток, который в королевской семье считали настоящим «секретом» и всегда брали с собой в путешествия.

"Секретный напиток" королевы Елизаветы

"Секретный напиток" королевы Елизаветы / © Associated Press

Название этого напитка — Lemon Refresher («Лимонный напиток»). Его рецепт раскрыл бывший личный повар королевы, Darren McGrady, который более 15 лет работал во дворцовой кухне. По его словам, напиток готовили ежемесячно большими партиями, разливали в пустые бутылки из-под тоника и брали с собой в Сандрингем, Виндзор, Балморал, Эдинбург и даже на королевскую яхту Britannia.

Секрет лимонного напитка

Этот напиток напоминает лимонад, но у него насыщенный, яркий и даже «резковатый» вкус благодаря специальным ингредиентам. Главное его преимущество — он прекрасно освежает в жару и может храниться в холодильнике в течение нескольких недель. А еще у него невероятный аромат.

Рецепт «секретного напитка»

Ингредиенты

  • Лимон 6 шт.

  • Сахар 1 кг

  • Виннокаменная кислота 30 г

  • Лимонная кислота 30 г

  • Кипяток 2 л

Приготовление

  1. Снимите цедру с лимонов и выжмите сок.

  2. В большой кастрюле растворите сахар, кислоты и цедру в кипятке.

  3. Добавьте лимонный сок, хорошо перемешайте.

  4. Дайте смеси остыть, затем процедите и перелейте в бутылки.

  5. Храните в холодильнике.

Перед употреблением концентрат нужно разбавлять холодной водой до своего вкуса (примерно 1:4). Можно подавать со льдом или минеральной водой.

Особенность напитка

  • Долговременное хранение — концентрат готовили раз в месяц и он оставался свежим.

  • Универсальность — лимонный рефрешер можно пить охлажденным в жару или добавлять как основу к коктейлям.

Если вы хотите попробовать себя в роли королевского повара, лимонный напиток — отличный вариант. Это легкий, ароматный и чрезвычайный напиток, который добавит к вашей осени каплю английской элегантности.

