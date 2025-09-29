- Дата публикации
"Секретный напиток" королевы Елизаветы: рецепт любимого лимонного рефрешера королевской семьи
Многие знают, что королева Елизавета II обожала классический английский чай Earl Grey и конфеты Bendicks Bittermints. Но существовал еще один напиток, который в королевской семье считали настоящим «секретом» и всегда брали с собой в путешествия.
Название этого напитка — Lemon Refresher («Лимонный напиток»). Его рецепт раскрыл бывший личный повар королевы, Darren McGrady, который более 15 лет работал во дворцовой кухне. По его словам, напиток готовили ежемесячно большими партиями, разливали в пустые бутылки из-под тоника и брали с собой в Сандрингем, Виндзор, Балморал, Эдинбург и даже на королевскую яхту Britannia.
Секрет лимонного напитка
Этот напиток напоминает лимонад, но у него насыщенный, яркий и даже «резковатый» вкус благодаря специальным ингредиентам. Главное его преимущество — он прекрасно освежает в жару и может храниться в холодильнике в течение нескольких недель. А еще у него невероятный аромат.
Рецепт «секретного напитка»
Ингредиенты
Лимон 6 шт.
Сахар 1 кг
Виннокаменная кислота 30 г
Лимонная кислота 30 г
Кипяток 2 л
Приготовление
Снимите цедру с лимонов и выжмите сок.
В большой кастрюле растворите сахар, кислоты и цедру в кипятке.
Добавьте лимонный сок, хорошо перемешайте.
Дайте смеси остыть, затем процедите и перелейте в бутылки.
Храните в холодильнике.
Перед употреблением концентрат нужно разбавлять холодной водой до своего вкуса (примерно 1:4). Можно подавать со льдом или минеральной водой.
Особенность напитка
Долговременное хранение — концентрат готовили раз в месяц и он оставался свежим.
Универсальность — лимонный рефрешер можно пить охлажденным в жару или добавлять как основу к коктейлям.
Если вы хотите попробовать себя в роли королевского повара, лимонный напиток — отличный вариант. Это легкий, ароматный и чрезвычайный напиток, который добавит к вашей осени каплю английской элегантности.