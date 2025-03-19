Сельдь, маринованная в томатном соусе: оригинальный рецепт

Сельдь в томатном соусе – это вкусное и очень полезное блюдо, которое отлично подходит для домашнего стола.
У закуски нежный пикантный вкус и она прекрасно сочетается как с гарнирами, так и в качестве самостоятельного блюда. Приготовление не займет много времени, а результат непременно порадует всех любителей рыбы, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.
Ингредиенты
- Сельдь
- 1 кг
- Лук
- 2-3 шт.
- Кориандр
- 1 час. л
- Масло
- 100 г
- Томатный сок
- 150 г
- Соль
- 1 ст. л
- Уксус
- 50 г
Приготовление
- Сельдь очистить, удалить кости и нарезать порционными кусочками.
- Лук почистить и порезать полукольцами.
- Для маринада в кастрюле смешать растительное масло, томатный сок и соль. Довести до кипения, снять с огня и немного остыть.
- Тем временем подготовленную рыбу смешать с нарезанным луком. Добавить кориандр в зернах или молотый – в зависимости от предпочтений.
- В тёплый маринад добавить уксус, тщательно перемешать.
- Залить рыбу полученной смесью, хорошо перемешать и выложить в стеклянную или эмалированную емкость.
- Накрыть и оставить в холодильнике на 24 часа для полного маринования.
После этого сельдь готова к подаче. Он отлично дополнит как праздничный стол, так и повседневное меню. Благодаря сочетанию томатного соуса и специй блюдо приобретает особую насыщенность и приятный аромат.
Приятного аппетита!
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