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Сельдь, маринованная в томатном соусе: оригинальный рецепт

Сельдь, маринованная в томатном соусе: оригинальный рецепт

Маринованная сельдь в томатном соусе / Фото: Credits

Сельдь в томатном соусе – это вкусное и очень полезное блюдо, которое отлично подходит для домашнего стола.

У закуски нежный пикантный вкус и она прекрасно сочетается как с гарнирами, так и в качестве самостоятельного блюда. Приготовление не займет много времени, а результат непременно порадует всех любителей рыбы, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты

Сельдь
1 кг
Лук
2-3 шт.
Кориандр
1 час. л
Масло
100 г
Томатный сок
150 г
Соль
1 ст. л
Уксус
50 г

Приготовление

  1. Сельдь очистить, удалить кости и нарезать порционными кусочками.
  2. Лук почистить и порезать полукольцами.
  3. Для маринада в кастрюле смешать растительное масло, томатный сок и соль. Довести до кипения, снять с огня и немного остыть.
  4. Тем временем подготовленную рыбу смешать с нарезанным луком. Добавить кориандр в зернах или молотый – в зависимости от предпочтений.
  5. В тёплый маринад добавить уксус, тщательно перемешать.
  6. Залить рыбу полученной смесью, хорошо перемешать и выложить в стеклянную или эмалированную емкость.
  7. Накрыть и оставить в холодильнике на 24 часа для полного маринования.

После этого сельдь готова к подаче. Он отлично дополнит как праздничный стол, так и повседневное меню. Благодаря сочетанию томатного соуса и специй блюдо приобретает особую насыщенность и приятный аромат.

Приятного аппетита!

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