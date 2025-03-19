Сельдь, маринованная в томатном соусе: оригинальный рецепт

Сельдь в томатном соусе – это вкусное и очень полезное блюдо, которое отлично подходит для домашнего стола.

У закуски нежный пикантный вкус и она прекрасно сочетается как с гарнирами, так и в качестве самостоятельного блюда. Приготовление не займет много времени, а результат непременно порадует всех любителей рыбы, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты Сельдь 1 кг Лук 2-3 шт. Кориандр 1 час. л Масло 100 г Томатный сок 150 г Соль 1 ст. л Уксус 50 г

Приготовление

Сельдь очистить, удалить кости и нарезать порционными кусочками. Лук почистить и порезать полукольцами. Для маринада в кастрюле смешать растительное масло, томатный сок и соль. Довести до кипения, снять с огня и немного остыть. Тем временем подготовленную рыбу смешать с нарезанным луком. Добавить кориандр в зернах или молотый – в зависимости от предпочтений. В тёплый маринад добавить уксус, тщательно перемешать. Залить рыбу полученной смесью, хорошо перемешать и выложить в стеклянную или эмалированную емкость. Накрыть и оставить в холодильнике на 24 часа для полного маринования.

После этого сельдь готова к подаче. Он отлично дополнит как праздничный стол, так и повседневное меню. Благодаря сочетанию томатного соуса и специй блюдо приобретает особую насыщенность и приятный аромат.

Приятного аппетита!

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