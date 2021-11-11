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Сельдь в медовом маринаде: традиционный датский рецепт

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Сельдь в медовом маринаде: традиционный датский рецепт

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Никто не заподозрит датскую кухню в пристрастии к странным сочетаниям и неожиданным решениям, пока речь не пойдет о селедке.

Селедку в Дании с чем только не соединяют. И в первую очередь, конечно, с медом, которого на полуострове Ютландия и по соседству на островах с избытком, как и сельди в прилегающих морях.

Ингредиенты:

  • 3 филе малосольной  сельди
  • 2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 ст. л. светлого меда (липового, акациевого, разнотравного, лугового)
  • 2 ст. л. острой горчицы
  • 1 ст. л. бренди
  • ½ ст. сметаны
  • 1 ст. белого винного уксуса
  • черный молотый перец
  • соль по вкусу

Нарезать филе сельди и лук кубиками, а чеснок пластинками. Смешать сметану, горчицу и мед, развести уксусом и по желанию бренди, приправить перцем.

Сложить сельдь и лук в керамическую емкость и залить маринадом на несколько часов.

При подаче украсить зеленью.

София Яроцкая

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