Сельдь в медовом маринаде: традиционный датский рецепт

Никто не заподозрит датскую кухню в пристрастии к странным сочетаниям и неожиданным решениям, пока речь не пойдет о селедке.

Селедку в Дании с чем только не соединяют. И в первую очередь, конечно, с медом, которого на полуострове Ютландия и по соседству на островах с избытком, как и сельди в прилегающих морях.

Ингредиенты:

3 филе малосольной сельди

2 луковицы

2 зубчика чеснока

5 ст. л. светлого меда (липового, акациевого, разнотравного, лугового)

2 ст. л. острой горчицы

1 ст. л. бренди

½ ст. сметаны

1 ст. белого винного уксуса

черный молотый перец

соль по вкусу

Нарезать филе сельди и лук кубиками, а чеснок пластинками. Смешать сметану, горчицу и мед, развести уксусом и по желанию бренди, приправить перцем.

Сложить сельдь и лук в керамическую емкость и залить маринадом на несколько часов.

При подаче украсить зеленью.

София Яроцкая

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