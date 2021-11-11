Сельдь в медовом маринаде: традиционный датский рецепт

Никто не заподозрит датскую кухню в пристрастии к странным сочетаниям и неожиданным решениям, пока речь не пойдет о селедке.
Селедку в Дании с чем только не соединяют. И в первую очередь, конечно, с медом, которого на полуострове Ютландия и по соседству на островах с избытком, как и сельди в прилегающих морях.
Ингредиенты:
- 3 филе малосольной сельди
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 5 ст. л. светлого меда (липового, акациевого, разнотравного, лугового)
- 2 ст. л. острой горчицы
- 1 ст. л. бренди
- ½ ст. сметаны
- 1 ст. белого винного уксуса
- черный молотый перец
- соль по вкусу
Нарезать филе сельди и лук кубиками, а чеснок пластинками. Смешать сметану, горчицу и мед, развести уксусом и по желанию бренди, приправить перцем.
Сложить сельдь и лук в керамическую емкость и залить маринадом на несколько часов.
При подаче украсить зеленью.
София Яроцкая
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