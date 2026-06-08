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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Селедка на мангале: рецепт для гриль-меню

Когда речь заходит о блюдах на мангале, воображение обычно заполняют шашлыки, стейки или овощи на гриле. Но этим летом стоит дать шанс еще одному фавориту — селедке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
8 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Комментарии
Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Сельдь традиционно ассоциируется с домашними закусками, праздничными столами и знакомыми с детства рецептами. Однако кулинарные тренды все чаще возвращают внимание к простым продуктам. Именно так произошло и с сельдью, которая прекрасно подходит для приготовления на мангале.

На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте, который позволяет максимально ярко раскрыть вкус рыбы. Секрет в простом, но сбалансированном маринаде, который сочетает кислинку лимона, сладко-соленые нотки соуса терияки и аромат специй.

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Ингредиенты

оливковое масло
4 ст. л.
сок половины лимона
соус терияки
2 ст. л.
соль с перцем чили
соль с чесноком
Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте рыбу.

  2. Оставьте в холодильнике на ночь, за это время маринад проникает в волокна и делает вкус более насыщенным.

  3. На следующий день сельдь обжаривают на мангале до появления золотистой корочки.

Это блюдо не требует сложных ингредиентов или профессиональных кулинарных навыков, но способно стать настоящим открытием летнего сезона.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
87
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