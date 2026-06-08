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Селедка на мангале: рецепт для гриль-меню
Когда речь заходит о блюдах на мангале, воображение обычно заполняют шашлыки, стейки или овощи на гриле. Но этим летом стоит дать шанс еще одному фавориту — селедке.
Сельдь традиционно ассоциируется с домашними закусками, праздничными столами и знакомыми с детства рецептами. Однако кулинарные тренды все чаще возвращают внимание к простым продуктам. Именно так произошло и с сельдью, которая прекрасно подходит для приготовления на мангале.
На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте, который позволяет максимально ярко раскрыть вкус рыбы. Секрет в простом, но сбалансированном маринаде, который сочетает кислинку лимона, сладко-соленые нотки соуса терияки и аромат специй.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- сок половины лимона
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- соус терияки
- 2 ст. л.
- соль с перцем чили
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- соль с чесноком
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Приготовление
Смешайте все ингредиенты и замаринуйте рыбу.
Оставьте в холодильнике на ночь, за это время маринад проникает в волокна и делает вкус более насыщенным.
На следующий день сельдь обжаривают на мангале до появления золотистой корочки.
Это блюдо не требует сложных ингредиентов или профессиональных кулинарных навыков, но способно стать настоящим открытием летнего сезона.