Селедка на мангале: рецепт для гриль-меню

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

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Сельдь традиционно ассоциируется с домашними закусками, праздничными столами и знакомыми с детства рецептами. Однако кулинарные тренды все чаще возвращают внимание к простым продуктам. Именно так произошло и с сельдью, которая прекрасно подходит для приготовления на мангале.

На странице Recipe for Happiness рассказали о рецепте, который позволяет максимально ярко раскрыть вкус рыбы. Секрет в простом, но сбалансированном маринаде, который сочетает кислинку лимона, сладко-соленые нотки соуса терияки и аромат специй.

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Ингредиенты оливковое масло 4 ст. л. сок половины лимона соус терияки 2 ст. л. соль с перцем чили соль с чесноком

Селедка на мангале tiktok.cominnakluchnik31

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и замаринуйте рыбу. Оставьте в холодильнике на ночь, за это время маринад проникает в волокна и делает вкус более насыщенным. На следующий день сельдь обжаривают на мангале до появления золотистой корочки.

Это блюдо не требует сложных ингредиентов или профессиональных кулинарных навыков, но способно стать настоящим открытием летнего сезона.

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