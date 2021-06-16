Семь рецептов смузи с фруктами, ягодами и овощами

Ставшие в последнее время очень популярными смузи представляют собой густые напитки, основой которых являются свежие овощи, фрукты и ягоды.

Смузи гораздо полезнее обычных соков и даже фрешей, потому что в смузи сохраняются не только абсолютно все содержащиеся в используемых фруктах, ягодах и овощах витамины, минералы, микроэлементы и антиоксиданты, но и так необходимая нашему организму клетчатка.

Готовятся смузи очень просто и быстро. Главное условие – наличие блендера, а уж он-то имеется нынче практически на каждой кухне. Вам останется лишь подготовить продукты и измельчить их.

Последовательность загрузки ингредиентов в блендер очевидна: от более плотных продуктов к сочным, а в самом конце приготовления при необходимости вливается жидкая основа.

В качестве основы смузи могут выступать кефир, натуральный йогурт, молоко, овощные и фруктовые соки, зеленый чай, а дополнением станут мороженое, шоколад, семена, орехи, сиропы, мед.

Смузи "Ягодка"

Ингредиенты:

0,5 стакана малины

0,5 стакана ежевики

0,5 стакана земляники

2 чайные ложки меда

Приготовление

Вымытые и очищенные ягоды поместить в чашу блендера, добавить мед и хорошо взбить.

Землянично-йогуртовый смузи

Ингредиенты:

1 стакан земляники

1 стакан натурального йогурта

1 стакан молока

Приготовление

В чашу блендера всыпать очищенную землянику, добавить натуральный йогурт и взбить до однородности. Затем влить молоко и взбить еще раз.

Арбуз с клубникой

Ингредиенты:

2 стакана мякоти арбуза

1 стакан клубники

1 столовая ложка сока лимона

2 чайные ложки меда

Приготовление

Очищенный от корок и семечек арбуз нарезать кусочками, добавить очищенную клубнику, мед, сок лимона и взбить блендером до однородного состояния.

Малиново-грушевый смузи

Ингредиенты:

1 стакан малины

1 груша

1 яблоко

1 стакан молока

мед

Приготовление

Сначала измельчить блендером малину, затем добавить нарезанные небольшими кусочками яблоко и грушу, довести блендером массу до однородности, влить молоко с медом и хорошо взбить.

Морковный смузи с апельсинами и яблоком

Ингредиенты:

2 апельсина

1 яблоко

1 морковь

1 столовая ложка семян льна

Приготовление

Нарезанные мелкими кубиками морковь и яблоко измельчить блендером, влить отжатый из апельсинов сок, всыпать половину нормы семян льна и хорошо взбить. При подаче поверхность смузи в каждом стакане притрусить оставшимися семенами.

Смузи с яблоком, огурцом, авокадо и мятой

Ингредиенты:

1 зеленое яблоко

1 огурец

0,5 авокадо

1 столовая ложка меда

несколько веточек мяты

горсть льда

Приготовление

Яблоко, огурец и авокадо нарезать небольшими кусочками, поместить в чашу блендера, добавить мяту, мед и взбить, после чего всыпать лед и взбить еще раз.

Овощной смузи

Ингредиенты:

1 стакан кефира

1 помидор

1 огурец

1 зубок чеснока

салат или стебли сельдерея

зелень петрушки

укроп;

черный молотый перец:

соль.

Приготовление

В чашу блендера всыпать нарезанные небольшими кусочками помидор и огурец, добавить чеснок, салат или стебли сельдерея, зелень петрушки, укроп и измельчить до однородного состояния. Затем влить кефир, посолить, поперчить и хорошо взбить.

Смузи хороши тем, что открывают широкий простор вашей фантазии. Если вы не подыскали для себя подходящий рецепт или в холодильнике не хватает какого-то необходимого ингредиента, творите свои рецепты сами, подгоняя их под свой вкус. Не бойтесь экспериментов!

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