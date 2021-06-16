Семь рецептов смузи с фруктами, ягодами и овощами

Ставшие в последнее время очень популярными смузи представляют собой густые напитки, основой которых являются свежие овощи, фрукты и ягоды.
Смузи гораздо полезнее обычных соков и даже фрешей, потому что в смузи сохраняются не только абсолютно все содержащиеся в используемых фруктах, ягодах и овощах витамины, минералы, микроэлементы и антиоксиданты, но и так необходимая нашему организму клетчатка.
Готовятся смузи очень просто и быстро. Главное условие – наличие блендера, а уж он-то имеется нынче практически на каждой кухне. Вам останется лишь подготовить продукты и измельчить их.
Последовательность загрузки ингредиентов в блендер очевидна: от более плотных продуктов к сочным, а в самом конце приготовления при необходимости вливается жидкая основа.
В качестве основы смузи могут выступать кефир, натуральный йогурт, молоко, овощные и фруктовые соки, зеленый чай, а дополнением станут мороженое, шоколад, семена, орехи, сиропы, мед.
Смузи "Ягодка"
Ингредиенты:
- 0,5 стакана малины
- 0,5 стакана ежевики
- 0,5 стакана земляники
- 2 чайные ложки меда
Приготовление
Вымытые и очищенные ягоды поместить в чашу блендера, добавить мед и хорошо взбить.
Землянично-йогуртовый смузи
Ингредиенты:
- 1 стакан земляники
- 1 стакан натурального йогурта
- 1 стакан молока
Приготовление
В чашу блендера всыпать очищенную землянику, добавить натуральный йогурт и взбить до однородности. Затем влить молоко и взбить еще раз.
Арбуз с клубникой
Ингредиенты:
- 2 стакана мякоти арбуза
- 1 стакан клубники
- 1 столовая ложка сока лимона
- 2 чайные ложки меда
Приготовление
Очищенный от корок и семечек арбуз нарезать кусочками, добавить очищенную клубнику, мед, сок лимона и взбить блендером до однородного состояния.
Малиново-грушевый смузи
Ингредиенты:
- 1 стакан малины
- 1 груша
- 1 яблоко
- 1 стакан молока
- мед
Приготовление
Сначала измельчить блендером малину, затем добавить нарезанные небольшими кусочками яблоко и грушу, довести блендером массу до однородности, влить молоко с медом и хорошо взбить.
Морковный смузи с апельсинами и яблоком
Ингредиенты:
- 2 апельсина
- 1 яблоко
- 1 морковь
- 1 столовая ложка семян льна
Приготовление
Нарезанные мелкими кубиками морковь и яблоко измельчить блендером, влить отжатый из апельсинов сок, всыпать половину нормы семян льна и хорошо взбить. При подаче поверхность смузи в каждом стакане притрусить оставшимися семенами.
Смузи с яблоком, огурцом, авокадо и мятой
Ингредиенты:
- 1 зеленое яблоко
- 1 огурец
- 0,5 авокадо
- 1 столовая ложка меда
- несколько веточек мяты
- горсть льда
Приготовление
Яблоко, огурец и авокадо нарезать небольшими кусочками, поместить в чашу блендера, добавить мяту, мед и взбить, после чего всыпать лед и взбить еще раз.
Овощной смузи
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 1 помидор
- 1 огурец
- 1 зубок чеснока
- салат или стебли сельдерея
- зелень петрушки
- укроп;
- черный молотый перец:
- соль.
Приготовление
В чашу блендера всыпать нарезанные небольшими кусочками помидор и огурец, добавить чеснок, салат или стебли сельдерея, зелень петрушки, укроп и измельчить до однородного состояния. Затем влить кефир, посолить, поперчить и хорошо взбить.
Смузи хороши тем, что открывают широкий простор вашей фантазии. Если вы не подыскали для себя подходящий рецепт или в холодильнике не хватает какого-то необходимого ингредиента, творите свои рецепты сами, подгоняя их под свой вкус. Не бойтесь экспериментов!
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