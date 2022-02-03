Семга в апельсиновом маринаде: изысканный рецепт ко Дню влюбленных

Близится День святого Валентина, а значит, мы начинаем задумываться над меню романтического ужина.

Какие блюда выбрать? Однозначно, не требующие много времени для приготовления и содержащие афродизиаки, которые поспособствуют тому, чтобы ваш вечер стал поистине незабываемым.

Список продуктов с афродизиаками достаточно велик, но наиболее богаты ими морепродукты и морская рыба, поэтому, если вы выберете рецепт семги в апельсиновом маринаде, вы не ошибетесь. Тем более что в состав блюда входит еще и кунжут, который стимулирует потенцию.

Ингредиенты:

500 г филе семги

2 апельсина

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка соевого соуса

1 столовая ложка французской горчицы

кунжут

смесь перцев

Приготовление

Филе семги очистить, помыть и нарезать порционными кусками.

Из одного апельсина выжать сок, соединить его с оливковым маслом и соевым соусом, добавить французскую горчицу и перемешать до однородного состояния.

Подготовленные кусочки семги поперчить, полить маринадом и выдержать в холодильнике около 30 минут.

Второй апельсин нарезать тонкими кружочками, выложить их на дно формы, на них уложить семгу, полить маринадом и притрусить кунжутом.

Запекать 15-20 минут при 180°С.

На заметку

Подавайте семгу в апельсиновом маринаде с салатом из свежих овощей и зелени, либо гарнировав спаржей или артишоками, которые тоже являются афродизиаками.

Таким же способом можно приготовить форель, горбушу, кету и любую красную рыбу.

Маринад при желании ароматизируйте тимьяном, розмарином, кориандром, имбирем.

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