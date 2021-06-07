Сэндвич из круассана с клубникой: рецепт от Евгения Клопотенко

Сезон клубники в разгаре. И сегодня я предлагаю вам приготовить очень простую и при этом нежную и романтичную закуску.

Вы потратите всего несколько минут и получите вкуснейший сэндвич из круассана с клубникой в сочетании с мягким сыром, освежающей мятой и пикантным кориандром, который отлично подчеркивает вкус клубники.

Ингредиенты:

круассан (любые) - 2 шт.

сыр маскарпоне - 40 г

клубника - 50-70 г

кориандр молотый - 2 щепотки

мята - 1 веточка

Приготовление:

Разрежьте круассан вдоль на две части, но так, чтоб они были разделены не до конца. Клубнику промойте и нарежьте слайсами. Мяту также промойте и отделите от стебля.

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Намажьте нижнюю часть круассана сыром маскарпоне. Сверху выложите слайсы клубники и посыпьте молотым кориандром. Украсьте сэндвич листиками мяты.

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