сэндвич с антрекотом Instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Испанская кухня уже давно доказала, что лучшие блюда — это не о сложности, а о качестве ингредиентов и балансе вкусов. Сэндвич с антрекотом — классический пример такого подхода. Фудблогер Eric Lahuerta рассказал о рецепте его приготовления — простого, но эффектного бутерброда, где каждый ингредиент создает гармоничную симфонию вкуса.

Ингредиенты

багет

антрекот

перцы пикилло

сливочное масло

чеснок

оливковое масло

соль

чёрный перец

Приготовление

Антрекот приправляют солью и черным перцем. Мясо готовят до желаемой степени прожарки, чтобы сохранить сочность. Чеснок обжаривают или запекают, чтобы он стал мягким и сладковатым на вкус. Багет разрезают и слегка поджаривают, смазывают сливочным маслом. Выкладывают антрекот, добавляют перцы piquillo, немного чеснока и сбрызгивают оливковым маслом. В результате получается сэндвич с хрустящей корочкой, нежной текстурой внутри и насыщенным ароматом.

Сэндвич с антрекотом — доказательство того, что настоящая гастрономия не требует сложных техник. Достаточно качественных продуктов и понимания вкуса.

Этот сэндвич легко приготовить дома, но он выглядит и на вкус так, будто его подали в маленьком баре где-то в Барселоне. Идеальный вариант для быстрого обеда, неформального ужина или момента, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.