Сэндвич с антрекотом — как приготовить испанский бутерброд

Иногда достаточно лишь хрустящего багета, сочного куска мяса и правильных акцентов, чтобы создать блюдо, которое на вкус как маленькое путешествие в Испанию.

Станислава Бондаренко
сэндвич с антрекотом Instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Испанская кухня уже давно доказала, что лучшие блюда — это не о сложности, а о качестве ингредиентов и балансе вкусов. Сэндвич с антрекотом — классический пример такого подхода. Фудблогер Eric Lahuerta рассказал о рецепте его приготовления — простого, но эффектного бутерброда, где каждый ингредиент создает гармоничную симфонию вкуса.

Ингредиенты

  • багет

  • антрекот

  • перцы пикилло

  • сливочное масло

  • чеснок

  • оливковое масло

  • соль

  • чёрный перец

Приготовление

  1. Антрекот приправляют солью и черным перцем.

  2. Мясо готовят до желаемой степени прожарки, чтобы сохранить сочность.

  3. Чеснок обжаривают или запекают, чтобы он стал мягким и сладковатым на вкус.

  4. Багет разрезают и слегка поджаривают, смазывают сливочным маслом.

  5. Выкладывают антрекот, добавляют перцы piquillo, немного чеснока и сбрызгивают оливковым маслом. В результате получается сэндвич с хрустящей корочкой, нежной текстурой внутри и насыщенным ароматом.

Сэндвич с антрекотом — доказательство того, что настоящая гастрономия не требует сложных техник. Достаточно качественных продуктов и понимания вкуса.

Этот сэндвич легко приготовить дома, но он выглядит и на вкус так, будто его подали в маленьком баре где-то в Барселоне. Идеальный вариант для быстрого обеда, неформального ужина или момента, когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного.

