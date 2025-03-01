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Сэндвич с курицей: рецепт питательного бутерброда

Сэндвич с курицей: рецепт питательного бутерброда

Сэндвич с курицей / Фото: Credits

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого перекуса или сытного обеда, ароматный сэндвич с курицей станет отличным выбором. Он сочетает нежное куриное мясо, хрустящий бекон, пикантный соус и растопленный сыр, которые создают гармонию вкуса.

Давайте узнаем, как приготовить этот изысканный бутерброд, о котором рассказали на странице Eric Lahuerta, у себя дома.

Ингредиенты

Курица
1/2 шт.
Приправа к курице
20 г
Вяленый бекон
200 г
Чеснок
2 головки
Горчица
1 ст. л
Майонез
3 ст. л
Оливковое масло
Соль
Перец
Копченый сыр
100 г
Хлеб

Приготовление

  1. Срежьте верхушку каждой головки чеснока, чтобы открыть зубчики.
  2. Посыпьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
  3. Заверните чеснок в фольгу и запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 40 мин.
  4. После запекания достаньте чеснок из духовки, осторожно извлеките ароматную мякоть и смешайте ее с горчицей и майонезом, чтобы образовалась кремообразная консистенция.
  5. Отставьте соус в сторону.
  6. Выложите курицу на противень, равномерно посыпьте приправой, полейте оливковым маслом и хорошо вотрите смесь в мясо.
  7. Запекайте курицу в духовке при 200°C в течение 45 мин.
  8. После запекания извлеките курицу из духовки, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте небольшими кусочками.
  9. В глубокую миску выложите нарезанную курицу, измельченный бекон и добавьте майонез с жареным чесноком. Тщательно перемешайте.
  10. Поджарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до хрустящей корочки.
  11. Выложите куриную смесь равномерным слоем на один из ломтиков хлеба, а сверху положите копченый творог.
  12. Растопите сыр с помощью паяльной лампы или в духовке, пока он не станет нежным и тягучим.
  13. Соедините сэндвич и наслаждайтесь его вкусом.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.
  • Добавьте свежий салат или овощи для большей пользы и вкуса.
  • Если хотите сделать сэндвич менее калорийным, замените майонез греческим йогуртом.

Этот сэндвич с курицей – настоящая находка для гурманов. Он станет отличным дополнением к завтраку, обеду или легкому ужину. Приготовьте его однажды и он точно станет вашим любимым рецептом.

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