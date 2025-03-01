Сэндвич с курицей: рецепт питательного бутерброда

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого перекуса или сытного обеда, ароматный сэндвич с курицей станет отличным выбором. Он сочетает нежное куриное мясо, хрустящий бекон, пикантный соус и растопленный сыр, которые создают гармонию вкуса.

Давайте узнаем, как приготовить этот изысканный бутерброд, о котором рассказали на странице Eric Lahuerta, у себя дома.

Ингредиенты Курица 1/2 шт. Приправа к курице 20 г Вяленый бекон 200 г Чеснок 2 головки Горчица 1 ст. л Майонез 3 ст. л Оливковое масло Соль Перец Копченый сыр 100 г Хлеб

Приготовление

Срежьте верхушку каждой головки чеснока, чтобы открыть зубчики. Посыпьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом. Заверните чеснок в фольгу и запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 40 мин. После запекания достаньте чеснок из духовки, осторожно извлеките ароматную мякоть и смешайте ее с горчицей и майонезом, чтобы образовалась кремообразная консистенция. Отставьте соус в сторону. Выложите курицу на противень, равномерно посыпьте приправой, полейте оливковым маслом и хорошо вотрите смесь в мясо. Запекайте курицу в духовке при 200°C в течение 45 мин. После запекания извлеките курицу из духовки, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте небольшими кусочками. В глубокую миску выложите нарезанную курицу, измельченный бекон и добавьте майонез с жареным чесноком. Тщательно перемешайте. Поджарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до хрустящей корочки. Выложите куриную смесь равномерным слоем на один из ломтиков хлеба, а сверху положите копченый творог. Растопите сыр с помощью паяльной лампы или в духовке, пока он не станет нежным и тягучим. Соедините сэндвич и наслаждайтесь его вкусом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.

Добавьте свежий салат или овощи для большей пользы и вкуса.

Если хотите сделать сэндвич менее калорийным, замените майонез греческим йогуртом.

Этот сэндвич с курицей – настоящая находка для гурманов. Он станет отличным дополнением к завтраку, обеду или легкому ужину. Приготовьте его однажды и он точно станет вашим любимым рецептом.

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