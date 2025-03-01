Сэндвич с курицей: рецепт питательного бутерброда

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого перекуса или сытного обеда, ароматный сэндвич с курицей станет отличным выбором. Он сочетает нежное куриное мясо, хрустящий бекон, пикантный соус и растопленный сыр, которые создают гармонию вкуса.
Давайте узнаем, как приготовить этот изысканный бутерброд, о котором рассказали на странице Eric Lahuerta, у себя дома.
Ингредиенты
- Курица
- 1/2 шт.
- Приправа к курице
- 20 г
- Вяленый бекон
- 200 г
- Чеснок
- 2 головки
- Горчица
- 1 ст. л
- Майонез
- 3 ст. л
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Копченый сыр
- 100 г
- Хлеб
Приготовление
- Срежьте верхушку каждой головки чеснока, чтобы открыть зубчики.
- Посыпьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
- Заверните чеснок в фольгу и запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 40 мин.
- После запекания достаньте чеснок из духовки, осторожно извлеките ароматную мякоть и смешайте ее с горчицей и майонезом, чтобы образовалась кремообразная консистенция.
- Отставьте соус в сторону.
- Выложите курицу на противень, равномерно посыпьте приправой, полейте оливковым маслом и хорошо вотрите смесь в мясо.
- Запекайте курицу в духовке при 200°C в течение 45 мин.
- После запекания извлеките курицу из духовки, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте небольшими кусочками.
- В глубокую миску выложите нарезанную курицу, измельченный бекон и добавьте майонез с жареным чесноком. Тщательно перемешайте.
- Поджарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до хрустящей корочки.
- Выложите куриную смесь равномерным слоем на один из ломтиков хлеба, а сверху положите копченый творог.
- Растопите сыр с помощью паяльной лампы или в духовке, пока он не станет нежным и тягучим.
- Соедините сэндвич и наслаждайтесь его вкусом.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.
- Добавьте свежий салат или овощи для большей пользы и вкуса.
- Если хотите сделать сэндвич менее калорийным, замените майонез греческим йогуртом.
Этот сэндвич с курицей – настоящая находка для гурманов. Он станет отличным дополнением к завтраку, обеду или легкому ужину. Приготовьте его однажды и он точно станет вашим любимым рецептом.
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