Сэндвич с люля-кебабом: интересный рецепт и оригинальный способ приготовить колбаски

Сэндвич с люля-кебабом / © Credits

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Содержание Ингредиенты Приготовление Подача

Люля-кебаб — это восточное блюдо из ароматного фарша, сформированное на шпажках, которое обычно готовится на гриле или сковороде. Но что если бы мы сказали, что сделать идеальные колбаски для люля-кебаба можно с помощью обычной пластиковой бутылки. Звучит необычно, но этот лайфгак — настоящее открытие для тех, кто любит готовить быстро, красиво и без лишних хлопот.

Автор кулинарной страницы fatmagulkitchen поделилась креативным способом формирования люля-кебаба. Для этого понадобится всего три вещи: пластиковая бутылка на 1,5 литра, стеклянная банка и деревянные шпажки. Благодаря этому нехитрому инструменту колбаски из фарша приобретают идеальную форму, не распадаются и не прилипают к рукам. Такой метод особенно полезен, когда нужно быстро приготовить много порций, например для большой семьи или пикника.

Ингредиенты

Мясной фарш (говядина или смесь с бараниной) 500 г

Яйцо 1 шт.

Средняя луковица 1 шт.

Чеснок 1 зубчик

Панировочные сухари 1 стакан

Соль

Черный перец

Тмин

Красный перец

Холодная вода ½ стакана

Приготовление

Соедините все ингредиенты в большой миске. Хорошо вымесите до однородной пластической консистенции. Добавьте пол стакана воды — она сделает массу более мягкой и сочной. Пластиковую бутылку объемом 1,5 литра разрежьте пополам. Нижнюю часть можно выбросить, а верхнюю — с горлышком — используйте для формирования колбасок. Наполните бутылку фаршем, уплотняя его ложкой или руками. Поместите бутылки на стеклянную банку (она будет держать конструкцию вертикально). Вставьте шпажку в горловину бутылки и слегка нажимайте на бутылку. Фарш начнет выдавливаться наружу, оборачивая шпажку в виде идеальной колбаски. Обжарьте люля-кебабы на гриле, сковороде или запеките в духовке до румяной корочки.

Подача

Для сэндвича с люля-кебабом. Подойдет пита, лаваш или багет. Добавьте к нему:

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свежие листья салата

ломтики помидора и огурца

маринованный лук

соус на основе йогурта или тахини

Советы:

Чтобы шпажки не сгорели во время приготовления, предварительно замочите их в воде на 15–20 мин.

Если фарш кажется слишком мягким, добавьте немного сухарей.

Для пикантности можно добавить в фарш измельченную зелень (кинзу, петрушку) или немного тертого сыра.

Этот метод не только экономит время и позволяет избежать хаоса на кухне, но и гарантирует отличный результат. Сэндвич с люля-кебабом станет хитом на любой вечеринке, пикнике или просто семейном обеде. А пластиковую бутылку после приготовления смело можно отправить на переработку — еще один плюс к экологическому сознанию.