Сэндвич с маринованным цуккини: блюдо, которое вы точно еще не пробовали

Приготовьте этот ароматный и вкусный итальянский сэндвич, визуально напоминающий хот-дог.

На странице AL Dante Channel показали, как приготовить питательный сэндвич с маринованным цуккини вместо привычных капусты, помидора или огурца.

Ингредиенты Длинная булочка Прошуто 6 ломтиков Солями 5 ломтиков Капиколо 5 ломтиков Сыр Проволоне 5 ломтиков Перец чили (измельченный) 1 ч. л Цуккини 1 шт. Чеснок 2 зубчика Итальянская приправа 1/2 ч. л Оливковое масло 1 ст. л Белый уксус 1 ст. л Соль Мед 1 ст. л

Приготовление:

Цуккини нарежьте тонкими слайдами и положите в емкость. Добавьте измельченный чеснок, итальянскую приправу, растительное масло, уксус, соль и мед. Оставьте мариноваться;

Разогрейте духовку до 175°C;

Разрежьте булочку продольно, но не насквозь;

С одной стороны булочки равномерно положите перец чили;

Положите ломтики прошуто внутрь, непосредственно на перец чили. Затем выложите ломтики салями и добавьте ломтики Капиколы;

Уложите ломтики сыра сверху выложенного мяса;

Положите бутерброд на противень и выпекайте в предварительно разогретой духовке 10-15 минут или пока сыр не расплавится и сэндвич не прогреется;

После запекания извлеките бутерброд из духовки и сверху положите маринованные ломтики цуккини.

#sub #sandwich #toast #food #foodporn #foodart #foodie #foodblogger #italianfood #americanfood #americanstyle #miami #nys #la #cooking #cookingathome #easyrecipes #easyrecipe #zuchinni ♬ @al_dante_channel Italian Sub Sandwich Recipe here ❂ Ingredients: Hoagie roll 6 plátков Prosciutto 5 plátков Salami 5 plátков Capicola 5 plátков Provolone cheese 1 tsp Crushed Calabrian Chili Peppers Italian seasoning 1 tbsp Olive oil 1 tbsp White vinegar 1 tsp Salt 1 tbsp Метки ❂ Cooking Process: -Предоставить вашу до 350°F (175°C). -Слипа плавильной ролл от верхнего, делая извинения не вырезать все по пути. Spread the chili pepper paste evenly on one side of the roll. — пробирать прямую ручку в роле, прямо на верху хлопья капусты. Далее, лайм саламы слияния перед prostituto. В конце концов, приблизительно capicola plátки на сверху salami. — Пластить пропитанные слизи крема на верхней части запеченных кремов. — Пляжный sandwich на спекулятивный космос и печенье в растерзанном до 10-15 минут, или недолгое сковорода является меленой и сэндвич является запеченной через. — После бедствия, перемещая sandwich из овнов. Top it with marinated cukety slices, если не удался. — Serve the sandwich warm and enjoy! ❤️ #subsandwich

Итальянский сэндвич из цуккини нужно подавать к столу теплым.

Читайте также: