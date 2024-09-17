Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сэндвич с маринованным цуккини: блюдо, которое вы точно еще не пробовали

Сэндвич с маринованным цуккини: блюдо, которое вы точно еще не пробовали

Сэндвич с маринованным цуккини и сыром. / Фото: Credits

Приготовьте этот ароматный и вкусный итальянский сэндвич, визуально напоминающий хот-дог.

На странице AL Dante Channel показали, как приготовить питательный сэндвич с маринованным цуккини вместо привычных капусты, помидора или огурца.

Ингредиенты

Длинная булочка
Прошуто
6 ломтиков
Солями
5 ломтиков
Капиколо
5 ломтиков
Сыр Проволоне
5 ломтиков
Перец чили (измельченный)
1 ч. л
Цуккини
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Итальянская приправа
1/2 ч. л
Оливковое масло
1 ст. л
Белый уксус
1 ст. л
Соль
Мед
1 ст. л

Приготовление:

  • Цуккини нарежьте тонкими слайдами и положите в емкость. Добавьте измельченный чеснок, итальянскую приправу, растительное масло, уксус, соль и мед. Оставьте мариноваться;
  • Разогрейте духовку до 175°C;
  • Разрежьте булочку продольно, но не насквозь;
  • С одной стороны булочки равномерно положите перец чили;
  • Положите ломтики прошуто внутрь, непосредственно на перец чили. Затем выложите ломтики салями и добавьте ломтики Капиколы;
  • Уложите ломтики сыра сверху выложенного мяса;
  • Положите бутерброд на противень и выпекайте в предварительно разогретой духовке 10-15 минут или пока сыр не расплавится и сэндвич не прогреется;
  • После запекания извлеките бутерброд из духовки и сверху положите маринованные ломтики цуккини.
@al_dante_channel Italian Sub Sandwich Recipe here ❂ Ingredients: Hoagie roll 6 plátков Prosciutto 5 plátков Salami 5 plátков Capicola 5 plátков Provolone cheese 1 tsp Crushed Calabrian Chili Peppers Italian seasoning 1 tbsp Olive oil 1 tbsp White vinegar 1 tsp Salt 1 tbsp Метки ❂ Cooking Process: -Предоставить вашу до 350°F (175°C). -Слипа плавильной ролл от верхнего, делая извинения не вырезать все по пути. Spread the chili pepper paste evenly on one side of the roll. — пробирать прямую ручку в роле, прямо на верху хлопья капусты. Далее, лайм саламы слияния перед prostituto. В конце концов, приблизительно capicola plátки на сверху salami. — Пластить пропитанные слизи крема на верхней части запеченных кремов. — Пляжный sandwich на спекулятивный космос и печенье в растерзанном до 10-15 минут, или недолгое сковорода является меленой и сэндвич является запеченной через. — После бедствия, перемещая sandwich из овнов. Top it with marinated cukety slices, если не удался. — Serve the sandwich warm and enjoy! ❤️ #subsandwich #sub #sandwich #toast #food #foodporn #foodart #foodie #foodblogger #italianfood #americanfood #americanstyle #miami #nys #la #cooking #cookingathome #easyrecipes #easyrecipe #zuchinni

Итальянский сэндвич из цуккини нужно подавать к столу теплым.

Читайте также:

Настоящий деликатес! Жареные баклажаны с медом и мятой! | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Настоящий деликатес! Жареные баклажаны с медом и мятой! | Рецепты "Сниданка с 1+1"

Похожие темы:

Следующая публикация