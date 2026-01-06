- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 2 мин
Сэндвич "Цезарь" с курицей: рецепт идеального блюда для завтрака или перекуса
Хрустящая курица в золотистой панировке, нежный соус «Цезарь», свежий салат и теплый подрумяненный хлеб — кажется, лучшего сценария для завтрака или быстрого перекуса не существует.
Салат «Цезарь» давно стал классикой, но его сэндвич-версия — это отдельный уровень гастрономического удовольствия. Она сочетает все, за что мы любим: текстуры, баланс соленого и сливочного, плюс ощущение «маленького праздника» даже в обычный день. На странице фудблогера iramsfoodstory предложили вариант сэндвича, который легко может стать вашим фирменным рецептом.
Ингредиенты
Курица
куриное филе 1 шт.
соль
чесночная приправа
черный перец
копченая паприка
Панировка
панировочные сухари 2 стакана
Яичная смесь
яйца 1 шт.
вода ½ стакана
Сухая смесь
пшеничная мука 1 стакан
соль
чёрный перец
чесночная приправа
Салат «Цезарь»
майонез ½ стакана
чеснок 2 зубчика
соус Вустерский 1 ст. л
дижонская горчица 1 ст. л
лимонный сок 2 ч. л
натертый пармезан ⅓ стакана
черный перец
оливковое масло 2 ст. л
салат (ромен или айсберг)
Сэндвич
минибагеты или небольшие булки 3 шт.
сливочное масло
пармезан
соус «Цезарь» 3 ст. л
Приготовление
Подготовьте курицу. Промокните филе бумажным полотенцем, приправьте солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой.
Сделайте панировку. В миске взбейте яйцо с водой. В другой — смешайте муку, соль, перец и чесночный порошок. Отдельно подготовьте панировочные сухари.
Обваляйте филе в сухой смеси, затем в яйце. Повторите еще раз и завершите панировку в сухарях.
Разогрейте масло до 175 °C. Жарьте курицу 4-5 мин до золотистой корочки (внутренняя температура — 75 °C).
Приготовьте соус «Цезарь». смешайте майонез, горчицу, Вустерский соус, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, перец и пармезан. Половину соуса отложите. В остальную часть добавьте салат и перемешайте.
Соберите сэндвич. Поджарьте хлеб с маслом до румяности. Намажьте соус, выложите курицу, добавьте салат «Цезарь», посыпьте пармезаном и накройте верхней частью булки. Подавайте теплым.
Сэндвич «Цезарь» с курицей — это идеальный пример того, как привычное блюдо может заиграть по-новому. Он сытный, стильный и универсальный, подходит для завтрака, бранча, ланча или быстрого ужина.