Сэндвич "Цезарь" с курицей: рецепт идеального блюда для завтрака или перекуса

Сэндвич Цезарь с курицей

Салат «Цезарь» давно стал классикой, но его сэндвич-версия — это отдельный уровень гастрономического удовольствия. Она сочетает все, за что мы любим: текстуры, баланс соленого и сливочного, плюс ощущение «маленького праздника» даже в обычный день. На странице фудблогера iramsfoodstory предложили вариант сэндвича, который легко может стать вашим фирменным рецептом.

Ингредиенты

Курица

куриное филе 1 шт.

соль

чесночная приправа

черный перец

копченая паприка

Панировка

панировочные сухари 2 стакана

Яичная смесь

яйца 1 шт.

вода ½ стакана

Сухая смесь

пшеничная мука 1 стакан

соль

чёрный перец

чесночная приправа

Салат «Цезарь»

майонез ½ стакана

чеснок 2 зубчика

соус Вустерский 1 ст. л

дижонская горчица 1 ст. л

лимонный сок 2 ч. л

натертый пармезан ⅓ стакана

черный перец

оливковое масло 2 ст. л

салат (ромен или айсберг)

Сэндвич

минибагеты или небольшие булки 3 шт.

сливочное масло

пармезан

соус «Цезарь» 3 ст. л

Приготовление

Подготовьте курицу. Промокните филе бумажным полотенцем, приправьте солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой. Сделайте панировку. В миске взбейте яйцо с водой. В другой — смешайте муку, соль, перец и чесночный порошок. Отдельно подготовьте панировочные сухари. Обваляйте филе в сухой смеси, затем в яйце. Повторите еще раз и завершите панировку в сухарях. Разогрейте масло до 175 °C. Жарьте курицу 4-5 мин до золотистой корочки (внутренняя температура — 75 °C). Приготовьте соус «Цезарь». смешайте майонез, горчицу, Вустерский соус, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, перец и пармезан. Половину соуса отложите. В остальную часть добавьте салат и перемешайте. Соберите сэндвич. Поджарьте хлеб с маслом до румяности. Намажьте соус, выложите курицу, добавьте салат «Цезарь», посыпьте пармезаном и накройте верхней частью булки. Подавайте теплым.

Сэндвич «Цезарь» с курицей — это идеальный пример того, как привычное блюдо может заиграть по-новому. Он сытный, стильный и универсальный, подходит для завтрака, бранча, ланча или быстрого ужина.