Рецепты
156
2 мин

Сэндвич "Цезарь" с курицей: рецепт идеального блюда для завтрака или перекуса

Хрустящая курица в золотистой панировке, нежный соус «Цезарь», свежий салат и теплый подрумяненный хлеб — кажется, лучшего сценария для завтрака или быстрого перекуса не существует.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сэндвич Цезарь с курицей

Сэндвич Цезарь с курицей tiktok.com_@iramsfoodstory

Салат «Цезарь» давно стал классикой, но его сэндвич-версия — это отдельный уровень гастрономического удовольствия. Она сочетает все, за что мы любим: текстуры, баланс соленого и сливочного, плюс ощущение «маленького праздника» даже в обычный день. На странице фудблогера iramsfoodstory предложили вариант сэндвича, который легко может стать вашим фирменным рецептом.

Ингредиенты

Курица

  • куриное филе 1 шт.

  • соль

  • чесночная приправа

  • черный перец

  • копченая паприка

Панировка

  • панировочные сухари 2 стакана

Яичная смесь

  • яйца 1 шт.

  • вода ½ стакана

Сухая смесь

  • пшеничная мука 1 стакан

  • соль

  • чёрный перец

  • чесночная приправа

Салат «Цезарь»

  • майонез ½ стакана

  • чеснок 2 зубчика

  • соус Вустерский 1 ст. л

  • дижонская горчица 1 ст. л

  • лимонный сок 2 ч. л

  • натертый пармезан ⅓ стакана

  • черный перец

  • оливковое масло 2 ст. л

  • салат (ромен или айсберг)

Сэндвич

  • минибагеты или небольшие булки 3 шт.

  • сливочное масло

  • пармезан

  • соус «Цезарь» 3 ст. л

Приготовление

  1. Подготовьте курицу. Промокните филе бумажным полотенцем, приправьте солью, перцем, чесночной приправой и копченой паприкой.

  2. Сделайте панировку. В миске взбейте яйцо с водой. В другой — смешайте муку, соль, перец и чесночный порошок. Отдельно подготовьте панировочные сухари.

  3. Обваляйте филе в сухой смеси, затем в яйце. Повторите еще раз и завершите панировку в сухарях.

  4. Разогрейте масло до 175 °C. Жарьте курицу 4-5 мин до золотистой корочки (внутренняя температура — 75 °C).

  5. Приготовьте соус «Цезарь». смешайте майонез, горчицу, Вустерский соус, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, перец и пармезан. Половину соуса отложите. В остальную часть добавьте салат и перемешайте.

  6. Соберите сэндвич. Поджарьте хлеб с маслом до румяности. Намажьте соус, выложите курицу, добавьте салат «Цезарь», посыпьте пармезаном и накройте верхней частью булки. Подавайте теплым.

Сэндвич «Цезарь» с курицей — это идеальный пример того, как привычное блюдо может заиграть по-новому. Он сытный, стильный и универсальный, подходит для завтрака, бранча, ланча или быстрого ужина.

156
