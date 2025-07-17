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Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом: рецепт вкусной и легкой закуски
Забудьте об обычных бутербродах, новый гастрономический тренд захватывает внимание хозяек по всему миру. Легкие и полезные сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом не только заменят хлеб, но и станут любимым блюдом для тех, кто ценит вкус и здоровье.
Рецепт от фудблогера Eugenie Derousseauу же покорил TikTok и кулинарные сердца, а теперь пришло время попробовать его и вам. Эти легкие и хрустящие лепешки из кукурузы идеально сочетаются с начинками с тунцом, сыром, авокадо или зеленью, поэтому их легко адаптировать под свой вкус. А главное — это не просто вкусно, но и очень просто.
Ингредиенты
Для лепешек
Консервированная кукуруза 250 г
Яйца 1 шт.
Кукурузный крахмал 3 ст. л
Тертая моцарелла 1 небольшая горсть
Соль
Перец
Специи
Для начинки
Консервированный тунец 100 г
Крем-сыр 2 ст. л
Лимон ½ шт.
Соль
Перец
Свежая зелень
Листья салата
Авокадо
Помидоры
Приготовление
Слейте воду с кукурузы и выложите в глубокую миску.
Добавьте яйцо, кукурузный крахмал, соль, перец и, по желанию, тертый сыр.
Тщательно перемешайте, масса должна быть густой, как для оладий.
Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, сформируйте круглые галеты (примерно 8-10 см в диаметре).
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 мин, пока не подрумянятся.
Дайте остыть, тогда аккуратно снимите с бумаги.
Смешайте тунец с крем-сыром, лимонным соком, солью, перцем и зеленью. Можно добавить несколько капель оливкового масла для аромата.
На одну галету выложите начинку, добавьте листья салата или авокадо по желанию и накройте другой галетой как сэндвич.
Это отличный вариант для тех, кто хочет снизить потребление глютена или просто заменить хлеб на что-то более легкое. К тому же кукуруза богата клетчаткой и витаминами группы B, а тунец — источник белка и омега-3.
Советы
Для более пикантного вкуса добавьте в тесто щепотку копченой паприки или смесь прованских трав.
Галеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере.
Вместо тунца можно использовать отварное куриное филе, хумус или овощи-гриль.
Такой сэндвич прекрасно подходит и для ланча в офис, и для полезного ужина. А еще он очень стильно выглядит на тарелке, как из ресторанного меню. Неудивительно, что французские фудблогеры уже сделали из этого тренд.