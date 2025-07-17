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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом: рецепт вкусной и легкой закуски

Забудьте об обычных бутербродах, новый гастрономический тренд захватывает внимание хозяек по всему миру. Легкие и полезные сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом не только заменят хлеб, но и станут любимым блюдом для тех, кто ценит вкус и здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом snstagram.com_ginie.healthylife

Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом snstagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Рецепт от фудблогера Eugenie Derousseauу же покорил TikTok и кулинарные сердца, а теперь пришло время попробовать его и вам. Эти легкие и хрустящие лепешки из кукурузы идеально сочетаются с начинками с тунцом, сыром, авокадо или зеленью, поэтому их легко адаптировать под свой вкус. А главное — это не просто вкусно, но и очень просто.

Ингредиенты

Для лепешек

  • Консервированная кукуруза 250 г

  • Яйца 1 шт.

  • Кукурузный крахмал 3 ст. л

  • Тертая моцарелла 1 небольшая горсть

  • Соль

  • Перец

  • Специи

Для начинки

  • Консервированный тунец 100 г

  • Крем-сыр 2 ст. л

  • Лимон ½ шт.

  • Соль

  • Перец

  • Свежая зелень

  • Листья салата

  • Авокадо

  • Помидоры

Приготовление

  1. Слейте воду с кукурузы и выложите в глубокую миску.

  2. Добавьте яйцо, кукурузный крахмал, соль, перец и, по желанию, тертый сыр.

  3. Тщательно перемешайте, масса должна быть густой, как для оладий.

  4. Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, сформируйте круглые галеты (примерно 8-10 см в диаметре).

  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 мин, пока не подрумянятся.

  6. Дайте остыть, тогда аккуратно снимите с бумаги.

  7. Смешайте тунец с крем-сыром, лимонным соком, солью, перцем и зеленью. Можно добавить несколько капель оливкового масла для аромата.

  8. На одну галету выложите начинку, добавьте листья салата или авокадо по желанию и накройте другой галетой как сэндвич.

Это отличный вариант для тех, кто хочет снизить потребление глютена или просто заменить хлеб на что-то более легкое. К тому же кукуруза богата клетчаткой и витаминами группы B, а тунец — источник белка и омега-3.

Советы

  • Для более пикантного вкуса добавьте в тесто щепотку копченой паприки или смесь прованских трав.

  • Галеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере.

  • Вместо тунца можно использовать отварное куриное филе, хумус или овощи-гриль.

Такой сэндвич прекрасно подходит и для ланча в офис, и для полезного ужина. А еще он очень стильно выглядит на тарелке, как из ресторанного меню. Неудивительно, что французские фудблогеры уже сделали из этого тренд.

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