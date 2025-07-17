Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом: рецепт вкусной и легкой закуски

Сэндвичи из кукурузных лепешек с сыром и тунцом snstagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Рецепт от фудблогера Eugenie Derousseauу же покорил TikTok и кулинарные сердца, а теперь пришло время попробовать его и вам. Эти легкие и хрустящие лепешки из кукурузы идеально сочетаются с начинками с тунцом, сыром, авокадо или зеленью, поэтому их легко адаптировать под свой вкус. А главное — это не просто вкусно, но и очень просто.

Ингредиенты

Для лепешек

Консервированная кукуруза 250 г

Яйца 1 шт.

Кукурузный крахмал 3 ст. л

Тертая моцарелла 1 небольшая горсть

Соль

Перец

Специи

Для начинки

Консервированный тунец 100 г

Крем-сыр 2 ст. л

Лимон ½ шт.

Соль

Перец

Свежая зелень

Листья салата

Авокадо

Помидоры

Приготовление

Слейте воду с кукурузы и выложите в глубокую миску. Добавьте яйцо, кукурузный крахмал, соль, перец и, по желанию, тертый сыр. Тщательно перемешайте, масса должна быть густой, как для оладий. Застелите противень пергаментом и ложкой выложите небольшие порции теста, сформируйте круглые галеты (примерно 8-10 см в диаметре). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 мин, пока не подрумянятся. Дайте остыть, тогда аккуратно снимите с бумаги. Смешайте тунец с крем-сыром, лимонным соком, солью, перцем и зеленью. Можно добавить несколько капель оливкового масла для аромата. На одну галету выложите начинку, добавьте листья салата или авокадо по желанию и накройте другой галетой как сэндвич.

Это отличный вариант для тех, кто хочет снизить потребление глютена или просто заменить хлеб на что-то более легкое. К тому же кукуруза богата клетчаткой и витаминами группы B, а тунец — источник белка и омега-3.

Советы

Для более пикантного вкуса добавьте в тесто щепотку копченой паприки или смесь прованских трав.

Галеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере.

Вместо тунца можно использовать отварное куриное филе, хумус или овощи-гриль.

Такой сэндвич прекрасно подходит и для ланча в офис, и для полезного ужина. А еще он очень стильно выглядит на тарелке, как из ресторанного меню. Неудивительно, что французские фудблогеры уже сделали из этого тренд.

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