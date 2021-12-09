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Сезон оливье: три оригинальных рецепта любимого салата

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Сезон оливье: три оригинальных рецепта любимого салата

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Существует огромное количество вариантов приготовления знаменитого новогоднего салата оливье. Но сам его автор - Люсьен Оливье - ни с кем рецептом не делился. Поэтому поклонники блюда начали придумывать свои варианты того, что должно быть в составе. Мы же собрали для вас три простых и нетривиальных способа его приготовления, которые понравятся и вам, и вашим гостям.

Оливье с курицей и запеченными овощами

© Credits
Credits

Главный зимний салат - это, конечно же, оливье. Мы его ежегодно готовим на Новый год или просто как угощение для гостей. Проще говоря, без этого блюда не обходится ни один праздник. Каждый готовит оливье по-своему: кто-то не кладет морковь, кто-то добавляет яблоко, а некоторые вместо горошка - кукурузу. Мы же предлагаем вам приготовить этот салат совершенно по-другому, использовав запеченные овощи и куриное филе. Поверьте, будет очень вкусно!

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)
  • морковь - 2-3 шт.
  • картофель - 4 шт.
  • соленые огурцы - 4-5 шт.
  • яйца - 4-5 шт.
  • мороженый горошек
  • домашний майонез
  • сванская соль
  • смесь перцев

Подробный рецепт ищите здесь.

Рецепт настоящего оливье

© Credits
Credits

В одном из первых вариантов, опубликованном в журнале "Наша еда", было указано, что в салат раньше клали картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы, оливки. Для заправки использовали соусы "Провансаль" и "Кабули".

Этот салат немного возвращает нас во времена "настоящего" оливье. Правда, вместо раков в этом оливье - креветки, и рябчиков нет, но что поделаешь, то время уже не вернешь.

Ингредиенты:

  • 10 г моркови
  • 10 г вареного картофеля
  • 10 г отварного зеленого горошка
  • 2 перепелиных яйца, очищенных и рубленных
  • 15 г копченого телячьего языка, порезанного мелкими кубиками
  • 15 г коктейльных креветок, порезанных на части
  • 10 г тертого пармезана
  • 40 г мякоти авокадо
  • 1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока
  • соль, свежий тимьян и свежемолотый черный перец по вкусу

 Для украшения:

  • 1 лист салата Радичио
  • 1 креветка 16/20
  • 1 стрелка лука шнитт
  • 1 ч. л. красной икры
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1 веточка укропа

Подробный рецепт ищите здесь.

Оливье постный

© Credits
Credits

С одной стороны, диетическую версию готовить несложно, с другой - она не хуже богатых "родственников". Кроме того, салат для постящихся может быть как очень строгим по ингредиентам, так и с молочными продуктами и/или яйцами.

Ингредиенты:

  • 4 картофелины
  • 1 морковь
  • 200 г вегетарианской колбасы
  • 100 г консервированного горошка
  • 2 соленых огурца
  • 1 свежий огурец
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 150 г мягкого тофу
  • 1 пучок зеленого лука  
  • 0,5 ст. постного майонеза
  • 5-10 маслин
  • соль, черный молотый перец

Подробный рецепт ищите здесь.

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