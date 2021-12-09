Сезон оливье: три оригинальных рецепта любимого салата

Существует огромное количество вариантов приготовления знаменитого новогоднего салата оливье. Но сам его автор - Люсьен Оливье - ни с кем рецептом не делился. Поэтому поклонники блюда начали придумывать свои варианты того, что должно быть в составе. Мы же собрали для вас три простых и нетривиальных способа его приготовления, которые понравятся и вам, и вашим гостям.

Оливье с курицей и запеченными овощами

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Главный зимний салат - это, конечно же, оливье. Мы его ежегодно готовим на Новый год или просто как угощение для гостей. Проще говоря, без этого блюда не обходится ни один праздник. Каждый готовит оливье по-своему: кто-то не кладет морковь, кто-то добавляет яблоко, а некоторые вместо горошка - кукурузу. Мы же предлагаем вам приготовить этот салат совершенно по-другому, использовав запеченные овощи и куриное филе. Поверьте, будет очень вкусно!

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)

морковь - 2-3 шт.

картофель - 4 шт.

соленые огурцы - 4-5 шт.

яйца - 4-5 шт.

мороженый горошек

домашний майонез

сванская соль

смесь перцев

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Рецепт настоящего оливье

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В одном из первых вариантов, опубликованном в журнале "Наша еда", было указано, что в салат раньше клали картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы, оливки. Для заправки использовали соусы "Провансаль" и "Кабули".

Этот салат немного возвращает нас во времена "настоящего" оливье. Правда, вместо раков в этом оливье - креветки, и рябчиков нет, но что поделаешь, то время уже не вернешь.

Ингредиенты:

10 г моркови

10 г вареного картофеля

10 г отварного зеленого горошка

2 перепелиных яйца, очищенных и рубленных

15 г копченого телячьего языка, порезанного мелкими кубиками

15 г коктейльных креветок, порезанных на части

10 г тертого пармезана

40 г мякоти авокадо

1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

соль, свежий тимьян и свежемолотый черный перец по вкусу

Для украшения:

1 лист салата Радичио

1 креветка 16/20

1 стрелка лука шнитт

1 ч. л. красной икры

1 ч. л. оливкового масла

1 веточка укропа

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Оливье постный

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С одной стороны, диетическую версию готовить несложно, с другой - она не хуже богатых "родственников". Кроме того, салат для постящихся может быть как очень строгим по ингредиентам, так и с молочными продуктами и/или яйцами.

Ингредиенты:

4 картофелины

1 морковь

200 г вегетарианской колбасы

100 г консервированного горошка

2 соленых огурца

1 свежий огурец

1 кисло-сладкое яблоко

150 г мягкого тофу

1 пучок зеленого лука

0,5 ст. постного майонеза

5-10 маслин

соль, черный молотый перец

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