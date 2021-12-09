Сезон оливье: три оригинальных рецепта любимого салата

Существует огромное количество вариантов приготовления знаменитого новогоднего салата оливье. Но сам его автор - Люсьен Оливье - ни с кем рецептом не делился. Поэтому поклонники блюда начали придумывать свои варианты того, что должно быть в составе. Мы же собрали для вас три простых и нетривиальных способа его приготовления, которые понравятся и вам, и вашим гостям.
Оливье с курицей и запеченными овощами
Главный зимний салат - это, конечно же, оливье. Мы его ежегодно готовим на Новый год или просто как угощение для гостей. Проще говоря, без этого блюда не обходится ни один праздник. Каждый готовит оливье по-своему: кто-то не кладет морковь, кто-то добавляет яблоко, а некоторые вместо горошка - кукурузу. Мы же предлагаем вам приготовить этот салат совершенно по-другому, использовав запеченные овощи и куриное филе. Поверьте, будет очень вкусно!
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)
- морковь - 2-3 шт.
- картофель - 4 шт.
- соленые огурцы - 4-5 шт.
- яйца - 4-5 шт.
- мороженый горошек
- домашний майонез
- сванская соль
- смесь перцев
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Рецепт настоящего оливье
В одном из первых вариантов, опубликованном в журнале "Наша еда", было указано, что в салат раньше клали картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы, оливки. Для заправки использовали соусы "Провансаль" и "Кабули".
Этот салат немного возвращает нас во времена "настоящего" оливье. Правда, вместо раков в этом оливье - креветки, и рябчиков нет, но что поделаешь, то время уже не вернешь.
Ингредиенты:
- 10 г моркови
- 10 г вареного картофеля
- 10 г отварного зеленого горошка
- 2 перепелиных яйца, очищенных и рубленных
- 15 г копченого телячьего языка, порезанного мелкими кубиками
- 15 г коктейльных креветок, порезанных на части
- 10 г тертого пармезана
- 40 г мякоти авокадо
- 1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока
- соль, свежий тимьян и свежемолотый черный перец по вкусу
Для украшения:
- 1 лист салата Радичио
- 1 креветка 16/20
- 1 стрелка лука шнитт
- 1 ч. л. красной икры
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1 веточка укропа
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Оливье постный
С одной стороны, диетическую версию готовить несложно, с другой - она не хуже богатых "родственников". Кроме того, салат для постящихся может быть как очень строгим по ингредиентам, так и с молочными продуктами и/или яйцами.
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 1 морковь
- 200 г вегетарианской колбасы
- 100 г консервированного горошка
- 2 соленых огурца
- 1 свежий огурец
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 150 г мягкого тофу
- 1 пучок зеленого лука
- 0,5 ст. постного майонеза
- 5-10 маслин
- соль, черный молотый перец
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