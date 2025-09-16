ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Шакшука по-испански: рецепт идеального завтрака

Средиземноморская кухня известна своей простотой и пользой. Одно из ее звездных блюд — шакшука, ароматное сочетание овощей, пряностей и яиц.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Шакшука по-испански

Шакшука по-испански / © Credits

Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.

Ингредиенты

Лук
2 шт.
Чеснок
4 зубчика
Красный болгарский перец
1 шт.
Помидоры черри
10 шт.
Томатная паста
1 ст. л
Соус из томатов
400 мл
Яйца
3 шт.
Кумин
1 ч. л
Паприка (сладкая)
1 ч. л
Оливковое масло
2-3 ст. л
Соль
Черный перец
Зеленый лук

Приготовление

  1. Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите.

  2. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости.

  3. Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин.

  4. Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин.

  5. Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте.

  6. Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится.

  7. Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.

  8. Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.

Шакшука по-испански — это не только завтрак, но и идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.

Дата публикации
Количество просмотров
361
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie