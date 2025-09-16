- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Шакшука по-испански: рецепт идеального завтрака
Средиземноморская кухня известна своей простотой и пользой. Одно из ее звездных блюд — шакшука, ароматное сочетание овощей, пряностей и яиц.
Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.
Ингредиенты
- Лук
- 2 шт.
- Чеснок
- 4 зубчика
- Красный болгарский перец
- 1 шт.
- Помидоры черри
- 10 шт.
- Томатная паста
- 1 ст. л
- Соус из томатов
- 400 мл
- Яйца
- 3 шт.
- Кумин
- 1 ч. л
- Паприка (сладкая)
- 1 ч. л
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Черный перец
-
- Зеленый лук
-
Приготовление
Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите.
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости.
Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин.
Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин.
Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте.
Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится.
Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.
Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.
Шакшука по-испански — это не только завтрак, но и идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.