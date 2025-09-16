Шакшука по-испански: рецепт идеального завтрака

Шакшука по-испански / © Credits

Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.

Ингредиенты Лук 2 шт. Чеснок 4 зубчика Красный болгарский перец 1 шт. Помидоры черри 10 шт. Томатная паста 1 ст. л Соус из томатов 400 мл Яйца 3 шт. Кумин 1 ч. л Паприка (сладкая) 1 ч. л Оливковое масло 2-3 ст. л Соль Черный перец Зеленый лук

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости. Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин. Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин. Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте. Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится. Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким. Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.

Шакшука по-испански — это не только завтрак, но и идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.