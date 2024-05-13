Шампанское с цветами и лимоном во льду: как приготовить эффектный коктейль

Предлагаем вам попробовать этот красивый и оригинальный летний напиток. Его можно приготовить как во взрослой, так и в детской интерпретациях. Этот напиток идеально подойдет, чтобы утолить жажду. Вариации его наполнения будут зависеть от вашей фантазии и желаний.

Ингредиенты Лимон 20 г Мята 5г Съедобный цветок 5г Игристое вино 150 мл

Приготовление:

Итак, лимонное наполнение автор Katrine Fæster Agesen изготовляла в форме для кексов, которые заполнила наполовину лимоном, мятой и съедобными цветами. Заготовку нужно положить в морозильную камеру на 24 часа.

Затем просто подайте в красивом бокале с игристым вином, минеральной водой или содовой для детей. Также будет невероятно вкусно с соком. Можно сделать максимально «взрослый» и опьяняющий вариант этого коктейля, залив в форму не воду, а шампанское или легкое вино.

Вы можете заменить лимон на сезонные ягоды и фрукты. Такой напиток будет интересен с арбузом. Идеально подойдет для долгих тёплых дней, а также приятных летних вечеров.

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