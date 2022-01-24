Шампиньоны, маринованные быстрым способом

Если вам вдруг захотелось маринованных грибов, нет ничего проще. Вам придется лишь купить шампиньоны, все остальное точно есть на каждой кухне.

Домашнее маринование хорошо тем, что вы подгоняете вкус готового продукта под свои пристрастия. Количество соли, сахара и уксуса, а также набор приправ зависят только от ваших предпочтений.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

1 стакан воды

40 мл уксуса

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка сахара

2 лавровых листа

10 горошин черного перца

5 горошин душистого перца

5 бутонов гвоздики

Приготовление

Шампиньоны очистить, протереть влажной тканью от загрязнений, маленькие грибы оставить целыми, а крупные разрезать пополам или начетверо.

В небольшую кастрюлю или сотейник влить воду и уксус, всыпать соль и сахар, добавить лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику и довести до кипения.

Подготовленные грибы опустить в кипящий маринад и варить, удаляя пену, около 15 минут, после чего быстро охладить, поместить в банку и поставить в холодильник.

На заметку

Подавайте маринованные шампиньоны, притрусив измельченным репчатым луком и заправив растительным маслом.

Таким же образом можно мариновать не только шампиньоны, но и вешенки, а также лесные грибы.

Маринованные быстрым способом шампиньоны можно есть уже через пару часов, но чем дольше они настаиваются, тем ароматнее и вкуснее получаются.

Набор приправ при желании расширьте, добавив кориандр, семена горчицы и укропа, а для пикантности – чеснок и имбирь.

Читайте также: