Шампиньоны в соевом соусе tiktok.com/@anna_didus

Реклама

Фудблогер Анна Дидус поделилась рецептом грибов, которые легко могут стать идеальной закуской к ужину, дополнением к мясу или даже самостоятельным блюдом к летнему столу. Главный секрет в правильном сочетании специй, зелени и соевого соуса, который делает шампиньоны более глубокими на вкус и невероятно ароматными.

Шампиньоны в соевом соусе tiktok.com/@anna_didus

Ингредиенты

Для грибов

шампиньоны 600 г

соль ¼ ч. л

черный перец

паприка

итальянские травы

масло 2 ст. л

Для заправки

укроп

петрушка

зелёный лук

чеснок 3 зубчика

соевый соус 3 ст. л

масло 1 ст. л

Шампиньоны в соевом соусе tiktok.com/@anna_didus

Приготовление

Шампиньоны хорошо промойте и обсушите. Если грибы большие, разрежьте пополам, маленькие можно оставить целыми. Именно целые шампиньоны после запекания получаются особенно сочными внутри. Переложите грибы в большую миску и добавьте соль, черный перец, паприку, итальянские травы и масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый гриб. Разогрейте духовку до 180°С. Выложите шампиньоны в форму или на противень в один слой и запекайте примерно 25-30 мин. За это время грибы пустят сок, станут мягкими и приобретут легкую румяную корочку. Именно запекание, а не жарка, позволяет грибам остаться сочными без лишнего жира. Пока грибы в духовке, мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук. Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и ложку масла. Перемешайте и ароматная заправка готова. Готовые горячие шампиньоны переложите в миску и сразу смешайте с зеленью и соевой заправкой. Благодаря теплу грибы быстро впитывают все ароматы и становятся еще более насыщенными.

Эти шампиньоны в соевом соусе готовятся быстро, имеют эффектный вид и легко превращают обычный ужин в нечто особенное.

Новости партнеров