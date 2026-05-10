Шампиньоны в соевом соусе — рецепт вкусной закуски

Ароматные, сочные, с легкой азиатской ноткой — эти шампиньоны вы захотите готовить снова и снова.

Автор публикации
Станислава Бондаренко

Шампиньоны в соевом соусе tiktok.com/@anna_didus

Фудблогер Анна Дидус поделилась рецептом грибов, которые легко могут стать идеальной закуской к ужину, дополнением к мясу или даже самостоятельным блюдом к летнему столу. Главный секрет в правильном сочетании специй, зелени и соевого соуса, который делает шампиньоны более глубокими на вкус и невероятно ароматными.

Ингредиенты

Для грибов

  • шампиньоны 600 г

  • соль ¼ ч. л

  • черный перец

  • паприка

  • итальянские травы

  • масло 2 ст. л

Для заправки

  • укроп

  • петрушка

  • зелёный лук

  • чеснок 3 зубчика

  • соевый соус 3 ст. л

  • масло 1 ст. л

Приготовление

  1. Шампиньоны хорошо промойте и обсушите.

  2. Если грибы большие, разрежьте пополам, маленькие можно оставить целыми. Именно целые шампиньоны после запекания получаются особенно сочными внутри.

  3. Переложите грибы в большую миску и добавьте соль, черный перец, паприку, итальянские травы и масло.

  4. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый гриб.

  5. Разогрейте духовку до 180°С.

  6. Выложите шампиньоны в форму или на противень в один слой и запекайте примерно 25-30 мин. За это время грибы пустят сок, станут мягкими и приобретут легкую румяную корочку.

  7. Именно запекание, а не жарка, позволяет грибам остаться сочными без лишнего жира.

  8. Пока грибы в духовке, мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

  9. Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и ложку масла.

  10. Перемешайте и ароматная заправка готова.

  11. Готовые горячие шампиньоны переложите в миску и сразу смешайте с зеленью и соевой заправкой. Благодаря теплу грибы быстро впитывают все ароматы и становятся еще более насыщенными.

Эти шампиньоны в соевом соусе готовятся быстро, имеют эффектный вид и легко превращают обычный ужин в нечто особенное.

