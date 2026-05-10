- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Шампиньоны в соевом соусе — рецепт вкусной закуски
Ароматные, сочные, с легкой азиатской ноткой — эти шампиньоны вы захотите готовить снова и снова.
Фудблогер Анна Дидус поделилась рецептом грибов, которые легко могут стать идеальной закуской к ужину, дополнением к мясу или даже самостоятельным блюдом к летнему столу. Главный секрет в правильном сочетании специй, зелени и соевого соуса, который делает шампиньоны более глубокими на вкус и невероятно ароматными.
Ингредиенты
Для грибов
шампиньоны 600 г
соль ¼ ч. л
черный перец
паприка
итальянские травы
масло 2 ст. л
Для заправки
укроп
петрушка
зелёный лук
чеснок 3 зубчика
соевый соус 3 ст. л
масло 1 ст. л
Приготовление
Шампиньоны хорошо промойте и обсушите.
Если грибы большие, разрежьте пополам, маленькие можно оставить целыми. Именно целые шампиньоны после запекания получаются особенно сочными внутри.
Переложите грибы в большую миску и добавьте соль, черный перец, паприку, итальянские травы и масло.
Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый гриб.
Разогрейте духовку до 180°С.
Выложите шампиньоны в форму или на противень в один слой и запекайте примерно 25-30 мин. За это время грибы пустят сок, станут мягкими и приобретут легкую румяную корочку.
Именно запекание, а не жарка, позволяет грибам остаться сочными без лишнего жира.
Пока грибы в духовке, мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
Добавьте измельченный чеснок, соевый соус и ложку масла.
Перемешайте и ароматная заправка готова.
Готовые горячие шампиньоны переложите в миску и сразу смешайте с зеленью и соевой заправкой. Благодаря теплу грибы быстро впитывают все ароматы и становятся еще более насыщенными.
Эти шампиньоны в соевом соусе готовятся быстро, имеют эффектный вид и легко превращают обычный ужин в нечто особенное.