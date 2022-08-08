Шарлотка с белым наливом: вкусный и простой рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко в своем блоге в Instagram поделился новым рецептом вкусной шарлотки с белым наливом, которую очень просто приготовить и, которая имеет невероятный вкус.

Историю появления шарлотки, оригинальный рецепт которой впервые появился в Германии, мы уже рассказывали вот здесь. Существует множество разнообразных рецептов шарлотки, но Евгений Клопотенко предлагает приготовить ее из яблок сорта белый налив.

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

160 г муки

Яблоки

Корица

Приготовление:

"Взбиваете 4 яйца из 150 г сахара до такого белого густого состояния. Осторожно всыпаете в яйца 160г муки и перемешиваете. Собственно, это и есть тесто на шарлотку. По уровню сложности – как зафигачить омлет. Яблоки с корицей добавляете в тесто и перемешиваете. Запекать можно в мультиварке на режиме "выпечка" час или в духовке на 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой".

Раньше мы делились рецептом сырников, которые всегда получаются тоже от Клопотенко.

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