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Шарлотка с малиной: рецепт летней выпечки
Выпечка получается очень нежной, воздушное бисквитное тесто отлично сочетается с ароматными свежими ягодами.
Эта шарлотка станет прекрасным дополнением к чашечке чая или кофе.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 0,3 шт.
- сахар
- 150 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сливочное масло
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- малина свежая
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- сахарная пудра
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Малину помойте и обсушите, выложив в один слой на бумажное полотенце.
Муку просейте с разрыхлителем.
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
Всыпьте частями муку, аккуратно перемешивая массу лопаткой, снизу вверх.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой, вылейте половину теста, разровняйте его, затем разложите малину на расстоянии друг от друга и залейте второй половиной теста.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Шарлотку слегка остудите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
В тесто по желанию можно добавить ванильный сахар.