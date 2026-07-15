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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с малиной: рецепт летней выпечки

Выпечка получается очень нежной, воздушное бисквитное тесто отлично сочетается с ароматными свежими ягодами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Комментарии
Шарлотка с малиной

Шарлотка с малиной / © Credits

Эта шарлотка станет прекрасным дополнением к чашечке чая или кофе.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 г
яйца куриные
0,3 шт.
сахар
150 г
разрыхлитель
1 ч. л.
сливочное масло
малина свежая
сахарная пудра

  1. Малину помойте и обсушите, выложив в один слой на бумажное полотенце.

  2. Муку просейте с разрыхлителем.

  3. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

  4. Всыпьте частями муку, аккуратно перемешивая массу лопаткой, снизу вверх.

  5. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой, вылейте половину теста, разровняйте его, затем разложите малину на расстоянии друг от друга и залейте второй половиной теста.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

  7. Шарлотку слегка остудите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • В тесто по желанию можно добавить ванильный сахар.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
85
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