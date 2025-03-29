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Шарлотка с мандаринами: рецепт эффектной выпечки
Приготовьте вместо классической шарлотки с яблоками воздушную и ароматную шарлотку с мандаринами.
Бисквитное тесто и сочная мандариновая начинка – это отличный вариант выпечки для семейного чаепития.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 170 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- мандарины
- 4 шт.
- сахар
- 180 г
- растительное масло
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- сахарная пудра
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Мандарины помойте, очистите от кожуры. Разделите на дольки, удалите косточки и нарежьте на кусочки.
Белки отделите от желтков.
В желтки добавьте 90 грамм сахара и взбейте слегка венчиком.
К белкам добавьте остальной сахар и взбейте миксером до пышной пены.
К желткам добавьте порциями взбитые белки и аккуратно перемешайте.
Всыпьте частями просеянную муку, перемешивая, затем выложите мандарины и также аккуратно все перемешайте.
Форму слегка смажьте растительным маслом, выложите тесто и равномерно его распределите.
Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут.
Остывший пирог достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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