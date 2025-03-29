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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с мандаринами: рецепт эффектной выпечки

Приготовьте вместо классической шарлотки с яблоками воздушную и ароматную шарлотку с мандаринами.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Шарлотка с мандаринами

Шарлотка с мандаринами / © Credits

Бисквитное тесто и сочная мандариновая начинка – это отличный вариант выпечки для семейного чаепития.

Ингредиенты

мука пшеничная
170 г
яйца куриные
3 шт.
мандарины
4 шт.
сахар
180 г
растительное масло
сахарная пудра

  1. Мандарины помойте, очистите от кожуры. Разделите на дольки, удалите косточки и нарежьте на кусочки.

  2. Белки отделите от желтков.

  3. В желтки добавьте 90 грамм сахара и взбейте слегка венчиком.

  4. К белкам добавьте остальной сахар и взбейте миксером до пышной пены.

  5. К желткам добавьте порциями взбитые белки и аккуратно перемешайте.

  6. Всыпьте частями просеянную муку, перемешивая, затем выложите мандарины и также аккуратно все перемешайте.

  7. Форму слегка смажьте растительным маслом, выложите тесто и равномерно его распределите.

  8. Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут.

  9. Остывший пирог достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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