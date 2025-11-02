- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Шарлотка с тыквой: оригинальный и быстрый рецепт
Шарлотка с тыквой — это классический вариант шарлотки, в которой вместо привычных яблок добавили сладкую, сочную тыкву. Готовится блюдо также быстро, как и классическая шарлотка.
Выпечка получается мягкой, воздушной, а благодаря корице, ароматной.
Ингредиенты
- тыква очищенная
- 300 г
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 150 г
- сода пищевая
- 1/3 ч. л.
- лимонная кислота
- 1/3 ч. л.
- соль
- щепотка
- корица
- 1 ч. л.
- сахарная пудра
-
- растительное масло
-
Тыкву очистите от кожуры, и нарежьте небольшими кубиками.
Отделите желтки от белков и добавьте по половине сахара к желткам и белкам.
Белки с сахаром, взбейте миксером в пышную массу.
Желтки с сахаром и солью перемешайте венчиком до растворения сахара. Добавьте частями взбитые белки, перемешивая их, затем просеянную муку, соду, лимонную кислоту, корицу, перемешайте лопаткой, затем выложите тыкву и еще раз перемешайте.
Дно формы для выпекания застелите пергаментом, бортики смажьте слегка растительным маслом выложите массу и разровняйте ее.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Дайте шарлотке немного остыть в форме, затем выложите на решетку до полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Вместо корицы в шарлотку можно положить ванильный сахар.