Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с тыквой: оригинальный и быстрый рецепт

Шарлотка с тыквой — это классический вариант шарлотки, в которой вместо привычных яблок добавили сладкую, сочную тыкву. Готовится блюдо также быстро, как и классическая шарлотка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
112 ккал
Шарлотка с тыквой

Шарлотка с тыквой / © Credits

Выпечка получается мягкой, воздушной, а благодаря корице, ароматной.

Ингредиенты

тыква очищенная
300 г
мука пшеничная
150 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
150 г
сода пищевая
1/3 ч. л.
лимонная кислота
1/3 ч. л.
соль
щепотка
корица
1 ч. л.
сахарная пудра
растительное масло

  1. Тыкву очистите от кожуры, и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Отделите желтки от белков и добавьте по половине сахара к желткам и белкам.

  3. Белки с сахаром, взбейте миксером в пышную массу.

  4. Желтки с сахаром и солью перемешайте венчиком до растворения сахара. Добавьте частями взбитые белки, перемешивая их, затем просеянную муку, соду, лимонную кислоту, корицу, перемешайте лопаткой, затем выложите тыкву и еще раз перемешайте.

  5. Дно формы для выпекания застелите пергаментом, бортики смажьте слегка растительным маслом выложите массу и разровняйте ее.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. Дайте шарлотке немного остыть в форме, затем выложите на решетку до полного остывания. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Вместо корицы в шарлотку можно положить ванильный сахар.

