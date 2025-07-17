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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с вишней: рецепт вкусной выпечки

Воздушная шарлотка с вишней — это ароматная начинка с легкой кислинкой и пышное тесто.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
194 ккал
Шарлотка с вишней

Шарлотка с вишней / © Credits

Готовится очень просто, десерт получается очень ярким и сочным.

Ингредиенты

вишня свежая
500 г
мука пшеничная
1 ст.
сахар
1 ст.
ванильный сахар
10 г
соль
сахарная пудра

  1. Вишню промойте и удалите косточки.

  2. Взбейте миксером яйца с солью и ванильным сахаром до пышной пены. Частями, подсыпая сахар, продолжайте взбивать миксером до светлой массы, которая должна увеличиться в 3-4 раза.

  3. Добавьте частями просеянную муку и аккуратно силиконовой лопаткой перемешайте снизу вверх, чтобы не было мучных комочков.

  4. Дно формы для выпекания застелите пергаментной бумагой, вылейте половину теста, выложите вишню и залейте остальным тестом.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Дайте шарлотке немного остыть в форме, а затем переложите на решетку до полного остывания.

  6. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
184
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