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Шарлотка с вишней: рецепт вкусной выпечки
Воздушная шарлотка с вишней — это ароматная начинка с легкой кислинкой и пышное тесто.
Готовится очень просто, десерт получается очень ярким и сочным.
Ингредиенты
- вишня свежая
- 500 г
- мука пшеничная
- 1 ст.
- сахар
- 1 ст.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
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- сахарная пудра
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Вишню промойте и удалите косточки.
Взбейте миксером яйца с солью и ванильным сахаром до пышной пены. Частями, подсыпая сахар, продолжайте взбивать миксером до светлой массы, которая должна увеличиться в 3-4 раза.
Добавьте частями просеянную муку и аккуратно силиконовой лопаткой перемешайте снизу вверх, чтобы не было мучных комочков.
Дно формы для выпекания застелите пергаментной бумагой, вылейте половину теста, выложите вишню и залейте остальным тестом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Дайте шарлотке немного остыть в форме, а затем переложите на решетку до полного остывания.
Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.