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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с яблоками и грушей в духовке: рецепт нежной и ароматной впечки

Шарлотку можно приготовить не только в классическом варианте — с яблоками, но и с добавлением груш, без масла и разрыхлителя.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
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Шарлотка с яблоками и грушей в духовке

Шарлотка с яблоками и грушей в духовке / © Credits

Десерт получается мягким, очень нежным с ароматом фруктов и корицы.

Ингредиенты

мука пшеничная
140 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
180 г
яблоки
2-3 шт.
груши
2 шт.
соль
щепотка
корица молотая
0,5 ч. л.
сахарная пудра

  1. Яблоки, груши вымойте, очистите от шкурки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.

  2. В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте миксером в пышную, светлую массу. Добавьте частями просеянную муку и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.

  3. Дно формы, для запекания, выстелите пергаментом вылейте половину теста, затем сверху разложите яблоки, груши, посыпьте корицей, вылейте оставшуюся часть теста и разровняйте ее.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.

  • Готовность шарлотки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой, она должна выходить сухой.

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