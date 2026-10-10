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Шарлотка с яблоками и грушей в духовке: рецепт нежной и ароматной впечки
Шарлотку можно приготовить не только в классическом варианте — с яблоками, но и с добавлением груш, без масла и разрыхлителя.
Десерт получается мягким, очень нежным с ароматом фруктов и корицы.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 140 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 180 г
- яблоки
- 2-3 шт.
- груши
- 2 шт.
- соль
- щепотка
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- сахарная пудра
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Яблоки, груши вымойте, очистите от шкурки, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте миксером в пышную, светлую массу. Добавьте частями просеянную муку и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.
Дно формы, для запекания, выстелите пергаментом вылейте половину теста, затем сверху разложите яблоки, груши, посыпьте корицей, вылейте оставшуюся часть теста и разровняйте ее.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.
Готовность шарлотки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой, она должна выходить сухой.