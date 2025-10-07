ТСН в социальных сетях

Шарлотка со сливами: рецепт, который всегда получается

Шарлотка со сливами готовится не сложнее, чем классическая с яблоками. Это простой пирог, который всегда получается.

Шарлотка со сливами

Шарлотка со сливами / © Credits

Хрустящая корочка сверху, воздушное тесто и сочная, ароматная начинка, такая выпечка украсит любое чаепитие.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 160 гр;

  • яйца куриные — 4 шт;

  • сахар — 180 гр;

  • ванильный сахар — 1 ч л;

  • соль — щепотка;

  • сливы — 350 гр;

  • сливочное масло;

  • сахарная пудра.

Для посыпки:

  • сахар — 1 ст л;

  • корица молотая — 1 ч л;

Приготовление:

  1. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и разрежьте на средние дольки.

  2. Сахар перемешайте с корицей.

  3. Взбейте миксером, яйца с сахаром и с солью в пышную пену. Добавьте ванильный сахар, частями просеянную муку и перемешайте аккуратно силиконовой лопаткой снизу вверх.

  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто, выложите сливы и посыпьте пирог сверху сахаром с корицей.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Охладите шарлотку в форме, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

