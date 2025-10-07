- Дата публикации
Шарлотка со сливами: рецепт, который всегда получается
Шарлотка со сливами готовится не сложнее, чем классическая с яблоками. Это простой пирог, который всегда получается.
Хрустящая корочка сверху, воздушное тесто и сочная, ароматная начинка, такая выпечка украсит любое чаепитие.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 160 гр;
яйца куриные — 4 шт;
сахар — 180 гр;
ванильный сахар — 1 ч л;
соль — щепотка;
сливы — 350 гр;
сливочное масло;
сахарная пудра.
Для посыпки:
сахар — 1 ст л;
корица молотая — 1 ч л;
Приготовление:
Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и разрежьте на средние дольки.
Сахар перемешайте с корицей.
Взбейте миксером, яйца с сахаром и с солью в пышную пену. Добавьте ванильный сахар, частями просеянную муку и перемешайте аккуратно силиконовой лопаткой снизу вверх.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто, выложите сливы и посыпьте пирог сверху сахаром с корицей.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета. Охладите шарлотку в форме, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.