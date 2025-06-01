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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

Шашлык из курицы на кефире: рецепт для пикника

Один из лучших вариантов для маринования мяса является кефир.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Шашлык из курицы

Шашлык из курицы / © Credits

Кефир идеально размягчает мясо, делая его сочным и мягким.

Ингредиенты

куриное филе
1,5 кг
кефир
0,5 л
лук репчатый
3 шт.
чеснок сушеный
1 ч. л.
горчица
1 ч. л.
карри
1 ч. л.
приправа для курицы
1 ч. л.
соль
перец черный молотый

  1. Лук очистите и нарежьте кольцами.

  2. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски.

  3. Выложите в миску, добавьте лук, чеснок сушеный, горчицу, карри, приправу для курицы, перец черный молотый, соль, влейте кефир, хорошо перемешайте руками и оставьте мариноваться на 30-60 минут. 

  4. Мясо и лук насадите на шампуры плотно друг к другу и обжарьте на мангале. В процессе жарки полейте оставшимся маринадом 1-2 раза.

Советы:

Кефир используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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