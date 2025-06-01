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Шашлык из курицы на кефире: рецепт для пикника
Один из лучших вариантов для маринования мяса является кефир.
Кефир идеально размягчает мясо, делая его сочным и мягким.
Ингредиенты
- куриное филе
- 1,5 кг
- кефир
- 0,5 л
- лук репчатый
- 3 шт.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- карри
- 1 ч. л.
- приправа для курицы
- 1 ч. л.
- соль
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- перец черный молотый
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Лук очистите и нарежьте кольцами.
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски.
Выложите в миску, добавьте лук, чеснок сушеный, горчицу, карри, приправу для курицы, перец черный молотый, соль, влейте кефир, хорошо перемешайте руками и оставьте мариноваться на 30-60 минут.
Мясо и лук насадите на шампуры плотно друг к другу и обжарьте на мангале. В процессе жарки полейте оставшимся маринадом 1-2 раза.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.