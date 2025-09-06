Шашлык из подчеревины в вине: рецепт сочного мяса

Шашлык из подчеревины в вине tiktok.com_@kubfood

Реклама

Именно такой оригинальный рецепт шашлыка из подчеревины в красном сухом вине советует фудблогер Александр Кубицкий. Это блюдо станет изюминкой любого пикника, ведь сочетание нежной свинины, ароматных специй и вина делает мясо особенно сочным и очень ароматным. А главное, его достаточно просто готовить.

Подчеревина, часть свинины с прослойками мяса и сала, — идеальный выбор для шашлыка. Благодаря жировым прожилкам блюдо получается сочным даже после длительного обжаривания на углях. А если замариновать мясо в вине, оно не только раскроет свой вкус, но и приобретет легкие фруктовые нотки.

Ингредиенты Свинина (подчеревина) 1,5 кг Красное сухое вино 250 мл Лук 4-5 шт. Чеснок 4-5 зубцов Соль Черный перец паприка Тимьян или розмарин

Приготовление

Подчеревину нарежьте тонкими слайсами, так мясо быстрее промаринуется и равномерно прожарится. Натрите лук на терке или измельчите в блендере. Выделенный сок поможет размягчить волокна мяса. Смешайте мясо с луком, чесноком и специями. Добавьте вино и хорошо перемешайте. Накройте сосуд и оставьте в холодильнике минимум на 6-12 часов. Если есть время, лучше выдержать дольше — мясо станет еще более нежным. Каждый слайс сверните в небольшой рулетик и нанизывайте на шампуры. Это не только красиво, но и удобно для приготовления. Выкладывайте шашлык на горячие угли и жарьте до золотистой корочки, регулярно переворачивайте. По желанию можно периодически смазывать мясо остатками маринада для дополнительного аромата.

Советы

Вино выбирайте сухое, оно лучше раскроет вкус мяса. Полусладкое или десертное добавит излишней слащавости.

Добавьте травы, тимьян или розмарин прекрасно сочетаются со свининой.

Готовьте на среднем огне, ведь сильный огонь может поджечь жир, а слабый — пересушить мясо.

Шашлык из подчеревины в вине — это блюдо, которое поразит даже гурманов. Легкий фруктовый аромат вина, нежное мясо и аппетитная корочка создают идеальное сочетание для праздничной атмосферы на природе. Если хотите удивить гостей или просто порадовать семью, обязательно попробуйте этот рецепт.