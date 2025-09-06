ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Шашлык из подчеревины в вине: рецепт сочного мяса

Шашлык — это не просто блюдо, а настоящий ритуал, который объединяет друзей и семью. Классический вариант из свинины известен всем, но что как добавить блюду изысканности и попробовать мясо в винном маринаде.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
6 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Шашлык из подчеревины в вине tiktok.com_@kubfood

Шашлык из подчеревины в вине tiktok.com_@kubfood

Именно такой оригинальный рецепт шашлыка из подчеревины в красном сухом вине советует фудблогер Александр Кубицкий. Это блюдо станет изюминкой любого пикника, ведь сочетание нежной свинины, ароматных специй и вина делает мясо особенно сочным и очень ароматным. А главное, его достаточно просто готовить.

Подчеревина, часть свинины с прослойками мяса и сала, — идеальный выбор для шашлыка. Благодаря жировым прожилкам блюдо получается сочным даже после длительного обжаривания на углях. А если замариновать мясо в вине, оно не только раскроет свой вкус, но и приобретет легкие фруктовые нотки.

Ингредиенты

Свинина (подчеревина)
1,5 кг
Красное сухое вино
250 мл
Лук
4-5 шт.
Чеснок
4-5 зубцов
Соль
Черный перец
паприка
Тимьян или розмарин

Приготовление

  1. Подчеревину нарежьте тонкими слайсами, так мясо быстрее промаринуется и равномерно прожарится.

  2. Натрите лук на терке или измельчите в блендере. Выделенный сок поможет размягчить волокна мяса.

  3. Смешайте мясо с луком, чесноком и специями. Добавьте вино и хорошо перемешайте. Накройте сосуд и оставьте в холодильнике минимум на 6-12 часов. Если есть время, лучше выдержать дольше — мясо станет еще более нежным.

  4. Каждый слайс сверните в небольшой рулетик и нанизывайте на шампуры. Это не только красиво, но и удобно для приготовления.

  5. Выкладывайте шашлык на горячие угли и жарьте до золотистой корочки, регулярно переворачивайте. По желанию можно периодически смазывать мясо остатками маринада для дополнительного аромата.

Советы

  • Вино выбирайте сухое, оно лучше раскроет вкус мяса. Полусладкое или десертное добавит излишней слащавости.

  • Добавьте травы, тимьян или розмарин прекрасно сочетаются со свининой.

  • Готовьте на среднем огне, ведь сильный огонь может поджечь жир, а слабый — пересушить мясо.

Шашлык из подчеревины в вине — это блюдо, которое поразит даже гурманов. Легкий фруктовый аромат вина, нежное мясо и аппетитная корочка создают идеальное сочетание для праздничной атмосферы на природе. Если хотите удивить гостей или просто порадовать семью, обязательно попробуйте этот рецепт.

