Шашлык из шампиньонов в беконе: интересный рецепт для пикника

Шашлык из шампиньонов в беконе / © Credits

Это блюдо имеет сразу несколько преимуществ, ведь быстро готовится, имеет аппетитный аромат и подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам. Рецепт приготовления такого шашлыка поделились на странице Рецепты от Mil Alexx.

Ингредиенты Шампиньоны среднего размера 10 шт. Бекон (тонкие ломтики) 10 шт. Майонез 2 ст. л. Соевый соус 3 ст. л. Соль Черный перец паприка Хмели-сунели Чеснок 2-3 зубчика

Приготовление

Тщательно очистите шампиньоны от грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажным полотенцем. Смешайте майонез, соевый соус, специи и, по желанию, измельченный чеснок. Добавьте грибы и перемешайте так, чтобы маринад покрыл каждый грибочек. Оставьте на 20 мин. Каждый гриб оберните тонким ломтиком бекона и нанизывайте на шампуры или деревянные шпажки. Готовьте на раскаленных углях, постоянно переворачивайте, 7-10 мин до золотистой корочки. Если готовите дома, запекайте в духовке при 200°C около 15 мин. Идеально сочетается с овощами гриль, зеленью и бокалом сухого вина.

Чтобы бекон не разворачивался во время жарки, закрепите его зубочисткой и используйте тонкие шпажки.