Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Шашлык из шампиньонов в беконе: интересный рецепт для пикника

Шашлык — это не всегда про мясо. Если вы хотите удивить гостей на пикнике или порадовать семью оригинальной закуской дома, попробуйте шашлык из шампиньонов в беконе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Шашлык из шампиньонов в беконе

Шашлык из шампиньонов в беконе / © Credits

Это блюдо имеет сразу несколько преимуществ, ведь быстро готовится, имеет аппетитный аромат и подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам. Рецепт приготовления такого шашлыка поделились на странице Рецепты от Mil Alexx.

Ингредиенты

Шампиньоны среднего размера
10 шт.
Бекон (тонкие ломтики)
10 шт.
Майонез
2 ст. л.
Соевый соус
3 ст. л.
Соль
Черный перец
паприка
Хмели-сунели
Чеснок
2-3 зубчика

Приготовление

  1. Тщательно очистите шампиньоны от грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажным полотенцем.

  2. Смешайте майонез, соевый соус, специи и, по желанию, измельченный чеснок. Добавьте грибы и перемешайте так, чтобы маринад покрыл каждый грибочек. Оставьте на 20 мин.

  3. Каждый гриб оберните тонким ломтиком бекона и нанизывайте на шампуры или деревянные шпажки.

  4. Готовьте на раскаленных углях, постоянно переворачивайте, 7-10 мин до золотистой корочки. Если готовите дома, запекайте в духовке при 200°C около 15 мин.

  5. Идеально сочетается с овощами гриль, зеленью и бокалом сухого вина.

Чтобы бекон не разворачивался во время жарки, закрепите его зубочисткой и используйте тонкие шпажки.

Следующая публикация

