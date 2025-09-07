- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Шашлык из шампиньонов в беконе: интересный рецепт для пикника
Шашлык — это не всегда про мясо. Если вы хотите удивить гостей на пикнике или порадовать семью оригинальной закуской дома, попробуйте шашлык из шампиньонов в беконе.
Это блюдо имеет сразу несколько преимуществ, ведь быстро готовится, имеет аппетитный аромат и подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основным блюдам. Рецепт приготовления такого шашлыка поделились на странице Рецепты от Mil Alexx.
Ингредиенты
- Шампиньоны среднего размера
- 10 шт.
- Бекон (тонкие ломтики)
- 10 шт.
- Майонез
- 2 ст. л.
- Соевый соус
- 3 ст. л.
- Соль
-
- Черный перец
-
- паприка
-
- Хмели-сунели
-
- Чеснок
- 2-3 зубчика
Приготовление
Тщательно очистите шампиньоны от грязи, промойте под проточной водой и просушите бумажным полотенцем.
Смешайте майонез, соевый соус, специи и, по желанию, измельченный чеснок. Добавьте грибы и перемешайте так, чтобы маринад покрыл каждый грибочек. Оставьте на 20 мин.
Каждый гриб оберните тонким ломтиком бекона и нанизывайте на шампуры или деревянные шпажки.
Готовьте на раскаленных углях, постоянно переворачивайте, 7-10 мин до золотистой корочки. Если готовите дома, запекайте в духовке при 200°C около 15 мин.
Идеально сочетается с овощами гриль, зеленью и бокалом сухого вина.
Чтобы бекон не разворачивался во время жарки, закрепите его зубочисткой и используйте тонкие шпажки.