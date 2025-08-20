ТСН в социальных сетях

Рецепты
130
2 мин

Шашлык из скумбрии: рецепт сочной рыбы

Шашлык давно ассоциируется с мясом, сочной свининой, бараниной или курицей. Но современные кулинарные тренды меняют привычные представления, все популярнее становятся рыбные шашлыки. И среди них настоящим фаворитом считается скумбрия.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 30 мин.
200 ккал
Шашлык из скумбрии instagram.com_olga_riabenko

Шашлык из скумбрии instagram.com_olga_riabenko / © Instagram

Эта рыба ценится не только за вкус, но и за пользу для здоровья, она богата на омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и группы B, а также минералы — йод, калий, фосфор. Поэтому такой шашлык — это не только вкусно, но и полезно для сердца, мозга и иммунитета. Как его правильно приготовить рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Скумбрия
3 шт.
Лук
1-2 шт.
Соевый соус
50 мл
Масло с травами
60 мл
Соль
Перец
Паприка молотая
1 ч. л

Приготовление

  1. Скумбрию очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост, промойте под проточной водой. Нарежьте порционными кусочками толщиной 3-4 см.

  2. Смешайте рыбу с луком, соевым соусом, специями и ароматным маслом. Оставьте мариноваться минимум на 1 час, если есть время, лучше 2-3 часа в холодильнике.

  3. Для идеального результата используйте угли, которые хорошо прогорели и не дают открытого пламени. Рыбе нужен жар, а не огонь.

  4. Аккуратно наденьте кусочки на шампуры, чередуя с кольцами лука.

  5. Готовьте 8-10 мин с каждой стороны, периодически смазывайте остатками маринада. Главное — не пересушить, скумбрия должна оставаться нежной.

Советы

  • Если боитесь, что рыба будет распадаться, можно готовить ее не на шампурах, а в специальной решетке для рыбы.

  • К маринаду прекрасно подойдет лимонный сок, он придает свежести и помогает убрать лишний запах рыбы.

  • Скумбрия хорошо сочетается с овощами гриль, например перцем, цуккини, баклажанами. Можно нанизывать их вместе или подавать как гарнир.

  • Идеальный соус к такому шашлыку — соус из йогурта и зелени, он подчеркнет нежность рыбы и придаст свежести.

Шашлык из скумбрии — это отличная альтернатива мясу для тех, кто хочет разнообразить меню. Он подойдет и для семейных пикников, и для ужина на даче. А главное — это блюдо, которое сочетает вкус, пользу и простоту приготовления.

