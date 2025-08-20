- Дата публикации
Шашлык из скумбрии: рецепт сочной рыбы
Шашлык давно ассоциируется с мясом, сочной свининой, бараниной или курицей. Но современные кулинарные тренды меняют привычные представления, все популярнее становятся рыбные шашлыки. И среди них настоящим фаворитом считается скумбрия.
Эта рыба ценится не только за вкус, но и за пользу для здоровья, она богата на омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и группы B, а также минералы — йод, калий, фосфор. Поэтому такой шашлык — это не только вкусно, но и полезно для сердца, мозга и иммунитета. Как его правильно приготовить рассказала фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- Скумбрия
- 3 шт.
- Лук
- 1-2 шт.
- Соевый соус
- 50 мл
- Масло с травами
- 60 мл
- Соль
- Перец
- Паприка молотая
- 1 ч. л
Приготовление
Скумбрию очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост, промойте под проточной водой. Нарежьте порционными кусочками толщиной 3-4 см.
Смешайте рыбу с луком, соевым соусом, специями и ароматным маслом. Оставьте мариноваться минимум на 1 час, если есть время, лучше 2-3 часа в холодильнике.
Для идеального результата используйте угли, которые хорошо прогорели и не дают открытого пламени. Рыбе нужен жар, а не огонь.
Аккуратно наденьте кусочки на шампуры, чередуя с кольцами лука.
Готовьте 8-10 мин с каждой стороны, периодически смазывайте остатками маринада. Главное — не пересушить, скумбрия должна оставаться нежной.
Советы
Если боитесь, что рыба будет распадаться, можно готовить ее не на шампурах, а в специальной решетке для рыбы.
К маринаду прекрасно подойдет лимонный сок, он придает свежести и помогает убрать лишний запах рыбы.
Скумбрия хорошо сочетается с овощами гриль, например перцем, цуккини, баклажанами. Можно нанизывать их вместе или подавать как гарнир.
Идеальный соус к такому шашлыку — соус из йогурта и зелени, он подчеркнет нежность рыбы и придаст свежести.
Шашлык из скумбрии — это отличная альтернатива мясу для тех, кто хочет разнообразить меню. Он подойдет и для семейных пикников, и для ужина на даче. А главное — это блюдо, которое сочетает вкус, пользу и простоту приготовления.