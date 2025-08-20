Шашлык из скумбрии: рецепт сочной рыбы

Шашлык из скумбрии instagram.com_olga_riabenko / © Instagram

Эта рыба ценится не только за вкус, но и за пользу для здоровья, она богата на омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и группы B, а также минералы — йод, калий, фосфор. Поэтому такой шашлык — это не только вкусно, но и полезно для сердца, мозга и иммунитета. Как его правильно приготовить рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты Скумбрия 3 шт. Лук 1-2 шт. Соевый соус 50 мл Масло с травами 60 мл Соль Перец Паприка молотая 1 ч. л

Приготовление

Скумбрию очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост, промойте под проточной водой. Нарежьте порционными кусочками толщиной 3-4 см. Смешайте рыбу с луком, соевым соусом, специями и ароматным маслом. Оставьте мариноваться минимум на 1 час, если есть время, лучше 2-3 часа в холодильнике. Для идеального результата используйте угли, которые хорошо прогорели и не дают открытого пламени. Рыбе нужен жар, а не огонь. Аккуратно наденьте кусочки на шампуры, чередуя с кольцами лука. Готовьте 8-10 мин с каждой стороны, периодически смазывайте остатками маринада. Главное — не пересушить, скумбрия должна оставаться нежной.

Советы

Если боитесь, что рыба будет распадаться, можно готовить ее не на шампурах, а в специальной решетке для рыбы.

К маринаду прекрасно подойдет лимонный сок, он придает свежести и помогает убрать лишний запах рыбы.

Скумбрия хорошо сочетается с овощами гриль, например перцем, цуккини, баклажанами. Можно нанизывать их вместе или подавать как гарнир.

Идеальный соус к такому шашлыку — соус из йогурта и зелени, он подчеркнет нежность рыбы и придаст свежести.

Шашлык из скумбрии — это отличная альтернатива мясу для тех, кто хочет разнообразить меню. Он подойдет и для семейных пикников, и для ужина на даче. А главное — это блюдо, которое сочетает вкус, пользу и простоту приготовления.