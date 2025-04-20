ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Шашлык из свинины в луковом маринаде: классический рецепт

Особенность приготовления шашлыка в том, что он маринуется в луковом маринаде без уксуса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Шашлык из свинины в луковом маринаде

Шашлык из свинины в луковом маринаде / © Credits

Вам понадобится минимум ингредиентов: мясо, много лука, перец черный молотый и соль. Лук придаст мясу идеальный вкус, мягкость и аромат. Подавайте со свежими овощами или  томатным соусом.

Ингредиенты

свиная шея
1,5 кг
лук репчатый
700 г
перец черный молотый
соль

  1. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски.

  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  3. Выложите в глубокую миску мясо, посолите, поперчите, добавьте лук и хорошо перемешайте, проминая и придавливая его.

  4. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3-4 часа мариноваться.

  5. Мясо насадите на шампуры без лука и обжарьте до полной готовности.

Советы:

  • Проверить готовность можно сделав надрез на одном из кусочков, если сок прозрачный, значит мясо готово.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie