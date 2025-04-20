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Шашлык из свинины в луковом маринаде: классический рецепт
Особенность приготовления шашлыка в том, что он маринуется в луковом маринаде без уксуса.
Вам понадобится минимум ингредиентов: мясо, много лука, перец черный молотый и соль. Лук придаст мясу идеальный вкус, мягкость и аромат. Подавайте со свежими овощами или томатным соусом.
Ингредиенты
- свиная шея
- 1,5 кг
- лук репчатый
- 700 г
- перец черный молотый
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- соль
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Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Выложите в глубокую миску мясо, посолите, поперчите, добавьте лук и хорошо перемешайте, проминая и придавливая его.
Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 3-4 часа мариноваться.
Мясо насадите на шампуры без лука и обжарьте до полной готовности.
Советы:
Проверить готовность можно сделав надрез на одном из кусочков, если сок прозрачный, значит мясо готово.
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