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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Шашлык маринованный в гранатовом соусе: необычный рецепт

Приготовьте шашлык, маринованный в гранатовом соусе. Он придаст мясу кисло-сладкий вкус и красивый оттенок.

Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
236 ккал
Шашлык маринованный в гранатовом соусе

Шашлык маринованный в гранатовом соусе / © Credits

Благодаря такому маринаду мясо получается мягким и сочным. Чем дольше будет мариноваться мясо, тем оно будет вкуснее.

Ингредиенты

свинина ошеек
1,5 кг
гранатовый соус
80 мл
лук репчатый
400 г
паприка молотая
1 ст. л.
перец черный молотый
0,5 ч. л.
орегано сухой
1 ст. л.
соль
1,5 ст. л.

  1. Лук очистите, нарежьте полукольцами и перетрите его руками до выделения сока.

  2. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем.

  3. В миске смешайте мясо с солью, паприкой, орегано, черным молотым перцем.

  4. Добавьте лук, гранатовый соус, аккуратно перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на шесть часов.

  5. Мясо насадите на шампур без лука, и обжарьте, периодически переворачивая, до золотистого цвета.

  6. Готовность проверьте ножом, при прокалывании должен выделиться прозрачный сок.

Советы:

  • Специи и лук добавляйте по своему вкусу.

  • Мясо желательно мариновать 12-16 часов.

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Дата публикации
Количество просмотров
62
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