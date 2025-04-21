- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Шашлык маринованный в гранатовом соусе: необычный рецепт
Приготовьте шашлык, маринованный в гранатовом соусе. Он придаст мясу кисло-сладкий вкус и красивый оттенок.
Благодаря такому маринаду мясо получается мягким и сочным. Чем дольше будет мариноваться мясо, тем оно будет вкуснее.
Ингредиенты
- свинина ошеек
- 1,5 кг
- гранатовый соус
- 80 мл
- лук репчатый
- 400 г
- паприка молотая
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- 0,5 ч. л.
- орегано сухой
- 1 ст. л.
- соль
- 1,5 ст. л.
Лук очистите, нарежьте полукольцами и перетрите его руками до выделения сока.
Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем.
В миске смешайте мясо с солью, паприкой, орегано, черным молотым перцем.
Добавьте лук, гранатовый соус, аккуратно перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на шесть часов.
Мясо насадите на шампур без лука, и обжарьте, периодически переворачивая, до золотистого цвета.
Готовность проверьте ножом, при прокалывании должен выделиться прозрачный сок.
Советы:
Специи и лук добавляйте по своему вкусу.
Мясо желательно мариновать 12-16 часов.
Читайте также: