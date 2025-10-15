- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Шашлык, маринованный в вине: как приготовить сочное мясо
Если вы хотите удивить своих близких или друзей, приготовьте шашлык, маринованный в вине. Для маринада подойдет любое сухое белое или красное вино.
Благодаря вину мясо получается сочным, нежным и ароматным. Спирт, в процессе обжарки испарится, и совсем не будет чувствоваться.
Ингредиенты
- свинина (ошеек)
- 1 кг
- вино красное сухое
- 500 мл
- лук репчатый
- 4 шт.
- сок лимона
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Лук очистите, и нарежьте крупными кольцами.
Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски. Выложите в миску, добавьте лук, полейте лимонным соком, поперчите, посолите, перемешайте, затем залейте вином и еще раз перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 5-6 часов.
Насадите мясо на шампуры, чередуя с луком. Жарьте на углях до золотистой корочки, постоянно поворачивая и поливая маринадом.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.