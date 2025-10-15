ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Шашлык, маринованный в вине: как приготовить сочное мясо

Если вы хотите удивить своих близких или друзей, приготовьте шашлык, маринованный в вине. Для маринада подойдет любое сухое белое или красное вино.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
324 ккал
Шашлык маринованный в вине

Шашлык, маринованный в вине / © Credits

Благодаря вину мясо получается сочным, нежным и ароматным. Спирт, в процессе обжарки испарится, и совсем не будет чувствоваться.

Ингредиенты

свинина (ошеек)
1 кг
вино красное сухое
500 мл
лук репчатый
4 шт.
сок лимона
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Лук очистите, и нарежьте крупными кольцами.

  2. Мясо помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные куски. Выложите в миску, добавьте лук, полейте лимонным соком, поперчите, посолите, перемешайте, затем залейте вином и еще раз перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 5-6 часов.

  3. Насадите мясо на шампуры, чередуя с луком. Жарьте на углях до золотистой корочки, постоянно поворачивая и поливая маринадом.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

