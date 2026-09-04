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Шашлык-рулет с сыром: рецепт для мангала
Свиной ошеек, хрустящий бекон, расплавленный сыр и ароматные специи — этот шашлык-рулет легко может стать главным блюдом пикника, а маринованный лук и мягкий лаваш делают его подачу ещё вкуснее.
Если обычный шашлык уже не удивляет, самое время попробовать что-нибудь поинтереснее. Фудблогер Александр Кубицкий предлагает приготовить сочный шашлык-рулет из ошейка, сыра и бекона. Мясо раскатывают в тонкий пласт, начиняют ароматной начинкой, скручивают в рулет, а затем нарезают порционными кусочками и обжаривают на мангале.
Блогер советует подавать это блюдо с лавашем, а особый финальный штрих — маринованный лук.
Ингредиенты
Для шашлыка
свиной ошеек
бекон
твердый сыр
лук
паприка
копченая паприка
черный перец
сушеный чеснок
тимьян
соль
Для подачи
армянский лаваш
Для лукового салата
синий лук
желтый репчатый лук
красный перец
зелень
сумах
соль
Приготовление
Разрежьте ошеек вдоль так, чтобы развернуть её в один тонкий слой.
Обильно приправьте мясо смесью специй.
Сверху выложите бекон, кольца лука и кусочки твёрдого сыра.
Плотно сверните мясо в рулет и хорошо перевяжите кулинарной нитью, чтобы начинка осталась внутри.
Готовый рулет нарежьте толстыми ломтиками.
Выложите их на решетку и жарьте над огнем, регулярно переворачивая, пока мясо не прожарится, а снаружи не появится аппетитная румяная корочка.
Тем временем приготовьте лук: нарежьте синий и желтый лук полукольцами, добавьте измельченный красный перец и зелень.
Посыпьте сумахом, посолите и хорошо перемешайте.
Для подачи выложите на лаваш щедрую порцию лукового салата, сверху разместите горячие шашлыки-рулеты и добавьте ещё немного ароматного лука.
Снаружи — румяная корочка, внутри — сочное мясо, бекон и расплавленный сыр, а свежий лук с сумахом придает блюду приятную пикантность.