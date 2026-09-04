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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
234
Время на прочтение
2 мин

Шашлык-рулет с сыром: рецепт для мангала

Свиной ошеек, хрустящий бекон, расплавленный сыр и ароматные специи — этот шашлык-рулет легко может стать главным блюдом пикника, а маринованный лук и мягкий лаваш делают его подачу ещё вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шашлык-рулет с сыром tiktok.com/@kubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.com/@kubfood

Если обычный шашлык уже не удивляет, самое время попробовать что-нибудь поинтереснее. Фудблогер Александр Кубицкий предлагает приготовить сочный шашлык-рулет из ошейка, сыра и бекона. Мясо раскатывают в тонкий пласт, начиняют ароматной начинкой, скручивают в рулет, а затем нарезают порционными кусочками и обжаривают на мангале.

Блогер советует подавать это блюдо с лавашем, а особый финальный штрих — маринованный лук.

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Ингредиенты

Для шашлыка

  • свиной ошеек

  • бекон

  • твердый сыр

  • лук

  • паприка

  • копченая паприка

  • черный перец

  • сушеный чеснок

  • тимьян

  • соль

Для подачи

  • армянский лаваш

Для лукового салата

  • синий лук

  • желтый репчатый лук

  • красный перец

  • зелень

  • сумах

  • соль

Приготовление

  1. Разрежьте ошеек вдоль так, чтобы развернуть её в один тонкий слой.

  2. Обильно приправьте мясо смесью специй.

  3. Сверху выложите бекон, кольца лука и кусочки твёрдого сыра.

  4. Плотно сверните мясо в рулет и хорошо перевяжите кулинарной нитью, чтобы начинка осталась внутри.

  5. Готовый рулет нарежьте толстыми ломтиками.

  6. Выложите их на решетку и жарьте над огнем, регулярно переворачивая, пока мясо не прожарится, а снаружи не появится аппетитная румяная корочка.

  7. Тем временем приготовьте лук: нарежьте синий и желтый лук полукольцами, добавьте измельченный красный перец и зелень.

  8. Посыпьте сумахом, посолите и хорошо перемешайте.

  9. Для подачи выложите на лаваш щедрую порцию лукового салата, сверху разместите горячие шашлыки-рулеты и добавьте ещё немного ароматного лука.

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Снаружи — румяная корочка, внутри — сочное мясо, бекон и расплавленный сыр, а свежий лук с сумахом придает блюду приятную пикантность.

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