Шашлык-рулет с сыром: рецепт для мангала

Шашлык-рулет с сыром tiktok.com/@kubfood

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Если обычный шашлык уже не удивляет, самое время попробовать что-нибудь поинтереснее. Фудблогер Александр Кубицкий предлагает приготовить сочный шашлык-рулет из ошейка, сыра и бекона. Мясо раскатывают в тонкий пласт, начиняют ароматной начинкой, скручивают в рулет, а затем нарезают порционными кусочками и обжаривают на мангале.

Блогер советует подавать это блюдо с лавашем, а особый финальный штрих — маринованный лук.

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Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Ингредиенты

Для шашлыка

свиной ошеек

бекон

твердый сыр

лук

паприка

копченая паприка

черный перец

сушеный чеснок

тимьян

соль

Для подачи

армянский лаваш

Для лукового салата

синий лук

желтый репчатый лук

красный перец

зелень

сумах

соль

Приготовление

Разрежьте ошеек вдоль так, чтобы развернуть её в один тонкий слой. Обильно приправьте мясо смесью специй. Сверху выложите бекон, кольца лука и кусочки твёрдого сыра. Плотно сверните мясо в рулет и хорошо перевяжите кулинарной нитью, чтобы начинка осталась внутри. Готовый рулет нарежьте толстыми ломтиками. Выложите их на решетку и жарьте над огнем, регулярно переворачивая, пока мясо не прожарится, а снаружи не появится аппетитная румяная корочка. Тем временем приготовьте лук: нарежьте синий и желтый лук полукольцами, добавьте измельченный красный перец и зелень. Посыпьте сумахом, посолите и хорошо перемешайте. Для подачи выложите на лаваш щедрую порцию лукового салата, сверху разместите горячие шашлыки-рулеты и добавьте ещё немного ароматного лука.

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Шашлык-рулет с сыром tiktok.comkubfood

Снаружи — румяная корочка, внутри — сочное мясо, бекон и расплавленный сыр, а свежий лук с сумахом придает блюду приятную пикантность.

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