Шашлыки с тофу и пряными огурцами: рецепт интересной закуски

Шашлыки с тофу и пряными огурцами / © Associated Press

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Мы нашли для вас яркий, ароматный и полезный рецепт — шашлыки из тофу в арахисовом соусе с пикантным салатом из «битых» огурцов, редисом и рисом. Это не просто вегетарианское блюдо — это кулинарное путешествие в Азию, которое с первой ложки завораживает сочетанием текстур и вкусов. А о рецепте приготовления рассказали на странице Planthood.

Ингредиенты

Для шашлыков

Твердый тофу 300 г

Кукурузный крахмал 1 ст. л

Соевый соус 1 ст. л

Растительное масло 1 ст. л

Для соуса сатай

Арахисовое масло 2 ст. л

Соевый соус 1 ст. л

Рисовый уксус 1 ч. л

Кленовый сироп или мед 1 ч. л

Чеснок 1 зубчик

Кунжутное масло 1 ч. л

Чили

Горячая вода 2-3 ст. л

Для «битых» огурцов

Огурцы 2 шт.

Соль 1 ч. л

Рисовый уксус 1 ч. л

Кунжутное масло 1 ч. л

Чеснок 1 зубчик

Чили ½ ч. л

Дополнительно

Редиска 100 г

Рис для суши 1 стакан

Кунжут

Измельченный арахис

Зелень

Приготовление

Подготовьте тофу

Промокните тофу бумажным полотенцем, слегка прижмите, чтобы избавиться от лишней влаги.

Нарежьте кубиками, обваляйте в кукурузном крахмале.

Смешайте соевый соус и масло, полейте тофу, перемешайте.

Нанизывайте кубики на шпажки.

Обжарьте на гриле или запеките в духовке при 200°C около 15 мин, периодически переворачивайте до золотистой корочки.

Приготовьте соус сатай

В миске смешайте все ингредиенты до однородности.

Половину соуса можно использовать как маринад или глазурь для шашлыков, остальное оставить, чтобы полить сверху.

«Бейте» огурцы

Нарежьте огурцы пополам вдоль, слегка побейте скалкой или ножом до появления трещин.

Посолите, оставьте на 10 мин, слейте жидкость.

Добавьте чеснок, уксус, кунжутное масло, чили — перемешайте.

Соберите блюдо

На дно тарелки выложите рис.

Рядом — тофу-шашлыки, взбитые огурцы, редис.

Полейте оставшимся соусом сатай, посыпьте кунжутом и арахисом, добавьте свежую зелень.

Советы

Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте вареное яйцо или авокадо.

Если любите острые блюда, добавьте немного самбалу или чили.

Эта тарелка с шашлыками из тофу — не просто модная альтернатива мясу, это взрыв вкуса, цвета и вдохновения. Она поражает с первого взгляда и покоряет с первого кусочка.