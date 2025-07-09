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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Шашлыки с тофу и пряными огурцами: рецепт интересной закуски

Если вы ищете новый, свежий и сбалансированный вариант блюда для вечеринки, пикника или просто летнего обеда, забудьте о скучных овощных салатах и серых гарнирах, шашлык из тофу — то, что вам нужно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Шашлыки с тофу и пряными огурцами

Шашлыки с тофу и пряными огурцами / © Associated Press

Мы нашли для вас яркий, ароматный и полезный рецепт — шашлыки из тофу в арахисовом соусе с пикантным салатом из «битых» огурцов, редисом и рисом. Это не просто вегетарианское блюдо — это кулинарное путешествие в Азию, которое с первой ложки завораживает сочетанием текстур и вкусов. А о рецепте приготовления рассказали на странице Planthood.

Ингредиенты

Для шашлыков

  • Твердый тофу 300 г

  • Кукурузный крахмал 1 ст. л

  • Соевый соус 1 ст. л

  • Растительное масло 1 ст. л

Для соуса сатай

  • Арахисовое масло 2 ст. л

  • Соевый соус 1 ст. л

  • Рисовый уксус 1 ч. л

  • Кленовый сироп или мед 1 ч. л

  • Чеснок 1 зубчик

  • Кунжутное масло 1 ч. л

  • Чили

  • Горячая вода 2-3 ст. л

Для «битых» огурцов

  • Огурцы 2 шт.

  • Соль 1 ч. л

  • Рисовый уксус 1 ч. л

  • Кунжутное масло 1 ч. л

  • Чеснок 1 зубчик

  • Чили ½ ч. л

Дополнительно

  • Редиска 100 г

  • Рис для суши 1 стакан

  • Кунжут

  • Измельченный арахис

  • Зелень

Приготовление

Подготовьте тофу

  • Промокните тофу бумажным полотенцем, слегка прижмите, чтобы избавиться от лишней влаги.

  • Нарежьте кубиками, обваляйте в кукурузном крахмале.

  • Смешайте соевый соус и масло, полейте тофу, перемешайте.

  • Нанизывайте кубики на шпажки.

  • Обжарьте на гриле или запеките в духовке при 200°C около 15 мин, периодически переворачивайте до золотистой корочки.

Приготовьте соус сатай

  • В миске смешайте все ингредиенты до однородности.

  • Половину соуса можно использовать как маринад или глазурь для шашлыков, остальное оставить, чтобы полить сверху.

«Бейте» огурцы

  • Нарежьте огурцы пополам вдоль, слегка побейте скалкой или ножом до появления трещин.

  • Посолите, оставьте на 10 мин, слейте жидкость.

  • Добавьте чеснок, уксус, кунжутное масло, чили — перемешайте.

Соберите блюдо

  • На дно тарелки выложите рис.

  • Рядом — тофу-шашлыки, взбитые огурцы, редис.

  • Полейте оставшимся соусом сатай, посыпьте кунжутом и арахисом, добавьте свежую зелень.

Советы

  • Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте вареное яйцо или авокадо.

  • Если любите острые блюда, добавьте немного самбалу или чили.

Эта тарелка с шашлыками из тофу — не просто модная альтернатива мясу, это взрыв вкуса, цвета и вдохновения. Она поражает с первого взгляда и покоряет с первого кусочка.

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