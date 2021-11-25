Шкмерули: готовим курицу по грузинскому рецепту

Приготовьте шкмерули. Это грузинское блюдо, где за дивным названием скрывается не что иное, как жареная курица в молочно-чесночном соусе.

Шкмерули – это очень нежные и сочные кусочки курятины с хрустящей зажаренной кожицей, дополненные ароматным соусом. Любой гарнир здесь лишний. Только овощи и зелень. Очень кстати будет шоти – грузинский хлеб в виде лодочки.

Ингредиенты:

1 курица весом 1-1,2 кг

1 стакан молока

1 головка чеснока

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Курицу вымыть, обсушить, разрезать вдоль грудки и слегка отбить, придавая ей плоскую форму подобно тому, как предварительно готовят цыпленка табака.

Подготовленную курицу посолить, поперчить, смазать растительным маслом, выложить на сковороду и обжарить с обеих сторон до румяной золотистой корочки, придавив тушку прессом, или запечь в духовке, после чего разделать на порционные куски.

Молоко вскипятить, добавить вытопившийся куриный жир, пропущенный через пресс чеснок, слегка присолить и немного проварить.

Обжаренные кусочки курицы залить горячим молочным соусом, довести до кипения, снять с огня и дать настояться 5 минут.

На заметку

Не секрет, что лучше всего для шкмерули подходит домашняя курица, в идеале цыпленок. Если же таковых быстро найти не удалось, постарайтесь обойти бройлеров и купите фермерскую курицу.

В Грузии шкмерули готовят в кеци – каменных или глиняных сковородах, но вполне допустимо использовать чугунные сковороды.

Рецепт шкмерули очень лаконичен, и, в отличие от других блюд грузинской кухни, здесь не используется большой букет специй, но иногда перед жаркой курицу натирают сванской солью или аджикой.

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