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Школьная пицца: как приготовить лакомство із детства
Школьная пицца — тонкое тесто, колбаса, сыр, маринованный огурец и тот самый соус из кетчупа и майонеза — вкус, который переносит в школьные коридоры, на большие перемены и к маленьким радостям после уроков.
У каждого поколения есть своя гастрономическая машина времени. Для многих украинцев ею стала именно школьная пицца — простая, доступная и невероятно уютная. Это не ресторанная итальянская пицца с большим количеством моцареллы или изысканными добавками. Её очарование — в простоте: мягкое дрожжевое тесто, сочная начинка, расплавленный сыр и знакомое сочетание кетчупа с майонезом.
Рецепт со страницы YIZHLO — идеальная домашняя классика для семейного завтрака, перекуса или вечера, когда хочется вернуться в беззаботные времена.
Ингредиенты
Для теста
мука 275 г
вода 160 г
масло 10 г
гранулированные дрожжи 6 г
сахар 1 ч. л
соль ½ ч. л
Для начинки
колбаса 180 г
творог 150 г
маринованные огурцы 60 г
майонез 3 ст. л.
кетчуп 3 ст. л
Приготовление
Все ингредиенты для теста нужно смешать в удобной посуде и хорошо вымешивать примерно 10 минут, пока тесто не станет однородным и эластичным.
После этого его накрывают пленкой и оставляют в тёплом месте на 40–60 минут. Ориентир готовности — тесто должно увеличиться в 2–2,5 раза.
Приготовьте соус из кетчупа и майонеза. В рецепте его можно назвать «кетчунезом» — любимой комбинацией, которая много лет была неотъемлемой частью домашних и школьных перекусов.
После того как тесто поднялось, его нужно разделить на 6 одинаковых частей весом примерно по 70–75 г каждая.
Каждый кусочек тонко раскатывают, толщина должна быть около 4–5 мм, и выкладывают заготовку на противень.
Далее основу смазывают кетчунезом, добавляют начинку из колбасы, сыра и маринованных огурцов.
После формирования пиццы противень накрывают пленкой и оставляют ещё на 30 минут, чтобы тесто стало нежнее и пышнее.
По желанию бортики можно смазать взбитым яйцом, это придаст им красивую золотистую корочку.
Выпекать пиццу нужно в хорошо разогретой духовке при температуре 190°C примерно 13–15 минут.
Школьная пицца — это больше, чем просто выпечка, это маленький кусочек ностальгии, который легко приготовить своими руками на домашней кухне. Простое дрожжевое тесто, знакомые ингредиенты и немного времени — и перед вами блюдо, которое дарит не только вкус, но и тёплые воспоминания. Иногда самые любимые рецепты — именно те, которые возвращают нас в самые простые и счастливые моменты.