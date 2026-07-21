Школьная пицца: как приготовить лакомство із детства

Школьная пицца tiktok.com/@yizhlo_ua

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У каждого поколения есть своя гастрономическая машина времени. Для многих украинцев ею стала именно школьная пицца — простая, доступная и невероятно уютная. Это не ресторанная итальянская пицца с большим количеством моцареллы или изысканными добавками. Её очарование — в простоте: мягкое дрожжевое тесто, сочная начинка, расплавленный сыр и знакомое сочетание кетчупа с майонезом.

Рецепт со страницы YIZHLO — идеальная домашняя классика для семейного завтрака, перекуса или вечера, когда хочется вернуться в беззаботные времена.

Ингредиенты

Для теста

мука 275 г

вода 160 г

масло 10 г

гранулированные дрожжи 6 г

сахар 1 ч. л

соль ½ ч. л

Для начинки

колбаса 180 г

творог 150 г

маринованные огурцы 60 г

майонез 3 ст. л.

кетчуп 3 ст. л

Школьная пицца tiktok.com/@yizhlo_ua

Приготовление

Все ингредиенты для теста нужно смешать в удобной посуде и хорошо вымешивать примерно 10 минут, пока тесто не станет однородным и эластичным. После этого его накрывают пленкой и оставляют в тёплом месте на 40–60 минут. Ориентир готовности — тесто должно увеличиться в 2–2,5 раза. Приготовьте соус из кетчупа и майонеза. В рецепте его можно назвать «кетчунезом» — любимой комбинацией, которая много лет была неотъемлемой частью домашних и школьных перекусов. После того как тесто поднялось, его нужно разделить на 6 одинаковых частей весом примерно по 70–75 г каждая. Каждый кусочек тонко раскатывают, толщина должна быть около 4–5 мм, и выкладывают заготовку на противень. Далее основу смазывают кетчунезом, добавляют начинку из колбасы, сыра и маринованных огурцов. После формирования пиццы противень накрывают пленкой и оставляют ещё на 30 минут, чтобы тесто стало нежнее и пышнее. По желанию бортики можно смазать взбитым яйцом, это придаст им красивую золотистую корочку. Выпекать пиццу нужно в хорошо разогретой духовке при температуре 190°C примерно 13–15 минут.

Школьная пицца — это больше, чем просто выпечка, это маленький кусочек ностальгии, который легко приготовить своими руками на домашней кухне. Простое дрожжевое тесто, знакомые ингредиенты и немного времени — и перед вами блюдо, которое дарит не только вкус, но и тёплые воспоминания. Иногда самые любимые рецепты — именно те, которые возвращают нас в самые простые и счастливые моменты.

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