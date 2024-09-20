Школьные мини-пиццы: рецепт родом из детства

Наверное, почти все из нас помнят аромат школьной пиццы, за которой большинство стояло в очереди на большой перемене. Попробуйте приготовить дома ту же школьную пиццу.
Фудблогер yuliia.senych показала, как быстро приготовить мини-пиццы с любимой начинкой.
Ингредиенты
- Молоко
- Сахар
- 300 мл
- Соль
- Сухие дрожжи
- 7 г
- Яйца
- 1 шт.
- Мука
- 500 г
- Масло
- 30 г
- Колбаса
- 250 г
- Соленые огурцы
- Грибы
- Твердый сыр
- 150 г
- Кетчуп
- Майонез
Приготовление:
- К едва теплому молоку добавьте сахар и дрожжи;
- Вбейте яйцо, добавьте соль и просейте муку;
- Влейте растительное масло и замесите мягкое тесто;
- Оставьте тесто подходить в теплом месте на час – полтора;
- Затем снова замесите и оставьте на час;
- Для начинки кубиком нарежьте колбасу и соленые огурцы. Если хотите, можно добавить грибы. Твердый сыр натрите на терке;
- Тесто разделите на 10 частей и оставьте под полотенцем;
- Каждый кусочек раскатайте диаметром 13-15 см;
- Выложите на противень, застеленный пергаментом и оставьте на 15 минут под полотенцем подходить;
- Смажьте кетчупом и майонезом, выложите огурцы, грибы, колбасу и сыр;
- Поставьте выпекаться в предварительно разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
Приятного аппетита!
@yuliia.senych Школьные мини-пиццы, которые продавали на большом перерыве (Это те пиццы,которые я готовила ниже в видео для кавалера) Нам нужны: ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА ЕСТЬ В МОЕМ ТЕЛЕГРАМ, СЫЛКА В ГОТОВЛЕНИЕ ДОЛЖИМ ТЕЛЕГРА ⬇️ сахар и дрожжи. 2.Вбиваем яйцо, всыпаем соль и просеиваем муки. Вливаем масло и замешиваем мягкое тесто. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1-1,3 часа. Обходим и оставляем еще на 1 час. 3. Для начинки кубиком нарезаем колбасу и соленые огурцы. Если есть, можно добавить также грибы. Твердый сыр натираем на крупной терке. 4. Тесто обходим, делим на части ~10шт и оставляем под полотенцем. Каждый кусочек теста раскатываем в пласт диаметром 13-15см. 5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и оставляем на 15мин под полотенцем подходить. Смазываем кетчупом, выкладываем огурцы, грибы, колбасу и сыр. Также можно добавить майонез. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Приятного аппетита! #рецепт #пицца #рецептына украинском #recipes #recipe #на украинском #рекомендации #хочурек ♬ оригинальный звук — ЗДЕСЬ Вкусно
Вы можете изменить ингредиенты на свой вкус.
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