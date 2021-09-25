Шляпки зонтиков в кляре: рецепт блюда из грибов, которое может заменить мясо

Малоопытные грибники частенько обходят зонтики стороной, считая их несъедобными, и совершенно напрасно.
Приготовив их хоть раз по нашему рецепту, вы убедитесь, что это вкуснейшие грибы, с которыми практически не надо возиться. Их перед жаркой даже не надо отваривать.
Ингредиенты:
- 300 г грибов-зонтиков
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 5 столовых ложек муки
- сливочное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
У зонтиков отрезать ножки. Поверхность шляпок протереть влажной тканью, потому что мыть эти грибы не рекомендуется.
Каждую шляпку в зависимости от ее величины разрезать пополам или на 4 части.
Яйца слегка взбить с молоком, посолить, поперчить, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать до получения однородной массы консистенции жидкой сметаны.
Подготовленные шляпки обмакивать в кляре и жарить в раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.
На заметку
Подавайте шляпки зонтиков в кляре с овощами или картофельным пюре.
Таким же образом хорошо жарить шляпки сыроежек.
Вкус кляра можно обогатить, добавив тертый сыр или раздавленный чеснок либо приправив молотым мускатным орехом.
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