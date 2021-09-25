Шляпки зонтиков в кляре: рецепт блюда из грибов, которое может заменить мясо

Шляпки зонтиков в кляре: рецепт блюда из грибов, которое может заменить мясо

Малоопытные грибники частенько обходят зонтики стороной, считая их несъедобными, и совершенно напрасно.

Приготовив их хоть раз по нашему рецепту, вы убедитесь, что это вкуснейшие грибы, с которыми практически не надо возиться. Их перед жаркой даже не надо отваривать.

Ингредиенты:

300 г грибов-зонтиков

2 яйца

100 мл молока

5 столовых ложек муки

сливочное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

У зонтиков отрезать ножки. Поверхность шляпок протереть влажной тканью, потому что мыть эти грибы не рекомендуется.

Каждую шляпку в зависимости от ее величины разрезать пополам или на 4 части.

Яйца слегка взбить с молоком, посолить, поперчить, всыпать просеянную муку и тщательно вымешать до получения однородной массы консистенции жидкой сметаны.

Подготовленные шляпки обмакивать в кляре и жарить в раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте шляпки зонтиков в кляре с овощами или картофельным пюре.

Таким же образом хорошо жарить шляпки сыроежек.

Вкус кляра можно обогатить, добавив тертый сыр или раздавленный чеснок либо приправив молотым мускатным орехом.

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