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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

Шницель из пекинской капусты: рецепт необычного горячего блюда

Для тех, кто любит блюда из капусты и не ест мяса, приготовьте простое и быстрое в приготовлении блюдо - шницель из пекинской капусты.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Шницель из пекинской капусты

Шницель из пекинской капусты / © Credits

Для этого отбейте слегка капусту, заверните сыр и обжарьте в кляре.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 500 гр;

  • сыр «Моцарелла» - 150 гр;

Для кляра:

  • мука пшеничная – 4 ст л;

  • яйца куриные – 2 шт;

  • молоко – 50 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту разберите на листья и отбейте кухонным молоточком утолщенную часть. Посолите, поперчите и сложите друг на друга.

  2. Сыр нарежьте крупными пластинами.

  3. Для кляра в миску вбейте яйца, влейте молоко, всыпьте муку, перец черный молотый, соль и хорошо взбейте венчиком.

  4. На лист капусты выложите сыр, затем заверните конвертиком и обмакните в кляре.

  5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите капустные  шницели и обжарьте с двух сторон 3-4 минуты до золотистого цвета.

Советы:

  • Кляр должен быть, как густая сметана.

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Дата публикации
Количество просмотров
281
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