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Шницель из пекинской капусты: рецепт необычного горячего блюда
Для тех, кто любит блюда из капусты и не ест мяса, приготовьте простое и быстрое в приготовлении блюдо - шницель из пекинской капусты.
Для этого отбейте слегка капусту, заверните сыр и обжарьте в кляре.
Ингредиенты:
пекинская капуста – 500 гр;
сыр «Моцарелла» - 150 гр;
Для кляра:
мука пшеничная – 4 ст л;
яйца куриные – 2 шт;
молоко – 50 мл;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Приготовление:
Пекинскую капусту разберите на листья и отбейте кухонным молоточком утолщенную часть. Посолите, поперчите и сложите друг на друга.
Сыр нарежьте крупными пластинами.
Для кляра в миску вбейте яйца, влейте молоко, всыпьте муку, перец черный молотый, соль и хорошо взбейте венчиком.
На лист капусты выложите сыр, затем заверните конвертиком и обмакните в кляре.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите капустные шницели и обжарьте с двух сторон 3-4 минуты до золотистого цвета.
Советы:
Кляр должен быть, как густая сметана.