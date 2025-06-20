Шоколадка с клубникой: рецепт изысканного лакомства

Шоколадка с клубникой / © Credits

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Но есть еще более вкусная и романтичная версия — шоколадка с клубникой. Этот вариант не только имеет потрясающий вид, но и дарит истинное наслаждение в каждом кусочке. На странице mesdelicieusescreations рассказали, как приготовить эту шоколадную магию в любое время года.

Ингредиенты Темный шоколад 200 г Белый шоколад 200 г Клубника (свежая или замороженная) 10-15 шт.

Приготовление

Помойте клубнику и удалите хвостики. Если используете замороженные — дайте им полностью разморозиться и осторожно промокните бумажным полотенцем. Темный шоколад: растопите 2/3 шоколада в микроволновке или на водяной бане до 45-50°C. Добавьте остальные 1/3 и перемешайте до охлаждения до 31-32°C. Белый шоколад: растопите до 40-45°C. Добавьте остатки и перемешайте до охлаждения до 28-29°C. Застелите форму пергаментом или используйте силиконовую форму. Налейте половину темного шоколада и равномерно распределите по дну. Положите клубнику и немного вдавите в шоколад. Покройте клубнику слоем белого шоколада. Добавьте еще немного темного сверху — сделайте абстрактный рисунок или размажьте шпателем для «мраморного» эффекта. По желанию украсьте фисташками, цветами, кокосом. Поместите в холодильник на 1-2 часа. После застывания выньте плитку из формы и нарежьте большим ножом на порции.

Лайфхаки для идеального результата

Не используйте слишком водянистую клубнику — она может испортить структуру плитки.

Чтобы шоколад блестел, форму предварительно легонько протрите спиртом или используйте поликарбонатную.





Шоколадка с клубникой — это больше, чем просто десерт. Это произведение искусства, которое сочетает эстетику, нежность и удовольствие в одном кусочке. Она не требует особых навыков, но дарит особые эмоции. Попробуйте приготовить ее собственноручно и убедитесь, что красота и вкус могут быть на одной тарелке.