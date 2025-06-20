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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Шоколадка с клубникой: рецепт изысканного лакомства

В последние годы интернет буквально «взорвался» от трендовых сладостей. Среди них — знаменитая «tablette Franui», шоколадная плитка с малиной, которую можно встретить едва ли не в каждом кулинарном блоге Франции.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
530 ккал
Шоколадка с клубникой

Шоколадка с клубникой / © Credits

Но есть еще более вкусная и романтичная версия — шоколадка с клубникой. Этот вариант не только имеет потрясающий вид, но и дарит истинное наслаждение в каждом кусочке. На странице mesdelicieusescreations рассказали, как приготовить эту шоколадную магию в любое время года.

Ингредиенты

Темный шоколад
200 г
Белый шоколад
200 г
Клубника (свежая или замороженная)
10-15 шт.

Приготовление

  1. Помойте клубнику и удалите хвостики. Если используете замороженные — дайте им полностью разморозиться и осторожно промокните бумажным полотенцем.

  2. Темный шоколад: растопите 2/3 шоколада в микроволновке или на водяной бане до 45-50°C. Добавьте остальные 1/3 и перемешайте до охлаждения до 31-32°C.

  3. Белый шоколад: растопите до 40-45°C. Добавьте остатки и перемешайте до охлаждения до 28-29°C.

  4. Застелите форму пергаментом или используйте силиконовую форму.

  5. Налейте половину темного шоколада и равномерно распределите по дну.

  6. Положите клубнику и немного вдавите в шоколад.

  7. Покройте клубнику слоем белого шоколада.

  8. Добавьте еще немного темного сверху — сделайте абстрактный рисунок или размажьте шпателем для «мраморного» эффекта.

  9. По желанию украсьте фисташками, цветами, кокосом.

  10. Поместите в холодильник на 1-2 часа.

  11. После застывания выньте плитку из формы и нарежьте большим ножом на порции.

Лайфхаки для идеального результата

  • Не используйте слишком водянистую клубнику — она может испортить структуру плитки.

  • Чтобы шоколад блестел, форму предварительно легонько протрите спиртом или используйте поликарбонатную.



Шоколадка с клубникой — это больше, чем просто десерт. Это произведение искусства, которое сочетает эстетику, нежность и удовольствие в одном кусочке. Она не требует особых навыков, но дарит особые эмоции. Попробуйте приготовить ее собственноручно и убедитесь, что красота и вкус могут быть на одной тарелке.

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