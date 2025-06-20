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Шоколадка с клубникой: рецепт изысканного лакомства
В последние годы интернет буквально «взорвался» от трендовых сладостей. Среди них — знаменитая «tablette Franui», шоколадная плитка с малиной, которую можно встретить едва ли не в каждом кулинарном блоге Франции.
Но есть еще более вкусная и романтичная версия — шоколадка с клубникой. Этот вариант не только имеет потрясающий вид, но и дарит истинное наслаждение в каждом кусочке. На странице mesdelicieusescreations рассказали, как приготовить эту шоколадную магию в любое время года.
Ингредиенты
- Темный шоколад
- 200 г
- Белый шоколад
- 200 г
- Клубника (свежая или замороженная)
- 10-15 шт.
Приготовление
Помойте клубнику и удалите хвостики. Если используете замороженные — дайте им полностью разморозиться и осторожно промокните бумажным полотенцем.
Темный шоколад: растопите 2/3 шоколада в микроволновке или на водяной бане до 45-50°C. Добавьте остальные 1/3 и перемешайте до охлаждения до 31-32°C.
Белый шоколад: растопите до 40-45°C. Добавьте остатки и перемешайте до охлаждения до 28-29°C.
Застелите форму пергаментом или используйте силиконовую форму.
Налейте половину темного шоколада и равномерно распределите по дну.
Положите клубнику и немного вдавите в шоколад.
Покройте клубнику слоем белого шоколада.
Добавьте еще немного темного сверху — сделайте абстрактный рисунок или размажьте шпателем для «мраморного» эффекта.
По желанию украсьте фисташками, цветами, кокосом.
Поместите в холодильник на 1-2 часа.
После застывания выньте плитку из формы и нарежьте большим ножом на порции.
Лайфхаки для идеального результата
Не используйте слишком водянистую клубнику — она может испортить структуру плитки.
Чтобы шоколад блестел, форму предварительно легонько протрите спиртом или используйте поликарбонатную.
Шоколадка с клубникой — это больше, чем просто десерт. Это произведение искусства, которое сочетает эстетику, нежность и удовольствие в одном кусочке. Она не требует особых навыков, но дарит особые эмоции. Попробуйте приготовить ее собственноручно и убедитесь, что красота и вкус могут быть на одной тарелке.